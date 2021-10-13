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«Ночной бухгалтер». Силовики без суда будут блокировать бизнесу счета

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Тучи сгущаются: у блокировки счетов появились новые основания. МВД и ФСБ могут это сделать без суда, если заподозрят вас... в финансировании экстремизма.

Опять двадцать пять

Росфинмониторинг хочет дать силовикам новые полномочия — внесудебный механизм блокировки счетов. Ключевых оснований для этого не так много: целью операций для этого должно быть финансирование терроризма, экстремизма или незаконного оборота наркотиков.

Если такие подозрения появятся, операции по вашем счету остановят, причем минимум на 10 дней — срок могут и продлить. Разрешат тратить на себя только минимальную сумму, и то — в числе операций уплата налогов, штрафов, коммуналки и так далее.

Конечно, это пока законопроект. И создатели обещают, что решение о блокировке будет приниматься только на доказанных основаниях и в случаях, не терпящих отлагательств.

Но...такие невеселые дела.

Спецрежимное

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Из хорошего

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