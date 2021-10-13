«Ночной бухгалтер». Силовики без суда будут блокировать бизнесу счета

Тучи сгущаются: у блокировки счетов появились новые основания. МВД и ФСБ могут это сделать без суда, если заподозрят вас... в финансировании экстремизма.

Опять двадцать пять

Росфинмониторинг хочет дать силовикам новые полномочия — внесудебный механизм блокировки счетов. Ключевых оснований для этого не так много: целью операций для этого должно быть финансирование терроризма, экстремизма или незаконного оборота наркотиков.

Если такие подозрения появятся, операции по вашем счету остановят, причем минимум на 10 дней — срок могут и продлить. Разрешат тратить на себя только минимальную сумму, и то — в числе операций уплата налогов, штрафов, коммуналки и так далее.

Конечно, это пока законопроект. И создатели обещают, что решение о блокировке будет приниматься только на доказанных основаниях и в случаях, не терпящих отлагательств.

Но...такие невеселые дела.

Спецрежимное

По ПСН:

в столице подорожает патент (там считают, что все ИП на ПСН много зарабатывают);

а лимит по численности сотрудников на патенте никто, похоже, увеличивать не собирается, хотя разговоры были и не раз.

Между тем, лимит дохода на упрощенке повысили: мы разобрались в подробностях.

А еще

С 2022 года можно будет выдавать электронные доверенности: недавно по некоторым из них даже приняли нормативку. Ждем еще до конца года.

Минфин рассказал, как правильно платить НДФЛ с премий. Там несколько важных деталей, почитайте.

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Из хорошего

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Ваша ежик в тумане редакция