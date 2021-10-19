«Ночной бухгалтер». Хотят ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Что скажет Путин?

Для борьбы с коварным ковидом в ноябре россиянам снова хотят подарить наши любимые нерабочие дни. Вот это подарок так подарок бухгалтерам и кадровикам во время отчетности!
Опять двадцать пять
Вводить внезапные нерабочие дни властям, похоже, очень понравилось, так что очередное такое объявление — ни для кого уже не сюрприз. Осталось только разобраться, что со всем этим делать.
Что известно на данный момент:
- во-первых, официального указа или постановления еще нет, Путин такой документ еще не подписывал;
- во-вторых, нерабочие дни по всей стране (если их введут) будут длиться с 30 октября по 7 ноября, но в некоторых регионах — даже с 23 октября;
- в-третьих, работодателей хотят обязать дать сотрудникам 2 дня выходных на вакцинацию;
- в-четвертых, непривитых работников старше 60 лет хотят перевести на удаленку;
- в-пятых, Мишустин поручил разработать на этой волне новые меры поддержки бизнеса.
Какие из всего этого выводы?
Понятно (ну хотя бы, почти понятно, как это поможет сгладить волну всем опостылевшего ковида).
Частично понятно, как это все это оформлять и оплачивать (возможно, так же, как в мае, но это неточно, ждем официального документа).
Совсем непонятно, что будет со сроками отчетности, которые выпадают на «нерабочие» дни. Например, со сдачей того же РСВ. Или 6-НДФЛ. Перенесут ли сроки, как уже делал в мае тот же Росстат?
Пока вы пытаетесь сохранить спокойствие и не заорать, предлагаем почитать мануал по нерабочим дням, которые вводили в мае. Есть шанс, что все пойдет по похожему сценарию.
Кому нужны чаевые самозанятых
Налоговики продолжают трясти плательщиков НПД. На этот раз решили докопаться до чаевых: не хотите ли, чтоб чаевые вам переводили прямо в приложении «Мой налог»? Не, ну а что, это мы просто так спросили.
Комментирует Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист:
— Чаевые, по своей сути, являются подарком одного физлица другому и соответственно, не учитываются, как доход. А согласно п.18.1 ст. 217 НК РФ, освобождаются от налогообложения доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физлиц в порядке дарения.
Так что тут налицо налицо попытка ФНС выработать контрольные соотношения между декларируемыми самозанятыми в приложении «Мой налог» доходами и поступлениями на их банковские карты. Речь здесь идет только о самозанятых, которые оказывают услуги физическим лицам с получением от этих же лиц переводов на банковские карты.
По факту — очередная попытка тотального «обеления» всех доходов самозанятых. АСК ДФЛ, про которую многие уже слышали, далека от совершенства, чем и можно объяснить подобные инициативы.
Про бухгалтеров и зарплаты
Очередной популизм от справедливороссов. Нанимать людей за копейки у работодателей уже не получается. Пришло время для роста зарплат, считают там. Ну и меры всякие фантастические предлагают для этого.
Но вот так, например, выглядят сейчас первые несколько строк hh.ru в подборке вакансий бухгалтера в Москве:
70-80к — и это в Москве. В регионах, конечно, намного меньше. Точно ли не получается нанимать людей за копейки?
Кадровики задались вопросом о соискателях на места главбухов: надо ли проверять на банкротство? Нет, не надо, ответил Роструд.
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Ваша всегда рабочая редакция
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