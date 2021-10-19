«Ночной бухгалтер». Хотят ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Что скажет Путин?

Для борьбы с коварным ковидом в ноябре россиянам снова хотят подарить наши любимые нерабочие дни. Вот это подарок так подарок бухгалтерам и кадровикам во время отчетности!

Опять двадцать пять

Вводить внезапные нерабочие дни властям, похоже, очень понравилось, так что очередное такое объявление — ни для кого уже не сюрприз. Осталось только разобраться, что со всем этим делать.

Что известно на данный момент:

Какие из всего этого выводы?

Понятно (ну хотя бы, почти понятно, как это поможет сгладить волну всем опостылевшего ковида).

Частично понятно, как это все это оформлять и оплачивать (возможно, так же, как в мае, но это неточно, ждем официального документа).

Совсем непонятно, что будет со сроками отчетности, которые выпадают на «нерабочие» дни. Например, со сдачей того же РСВ. Или 6-НДФЛ. Перенесут ли сроки, как уже делал в мае тот же Росстат?

Пока вы пытаетесь сохранить спокойствие и не заорать, предлагаем почитать мануал по нерабочим дням, которые вводили в мае. Есть шанс, что все пойдет по похожему сценарию.

Кому нужны чаевые самозанятых

Налоговики продолжают трясти плательщиков НПД. На этот раз решили докопаться до чаевых: не хотите ли, чтоб чаевые вам переводили прямо в приложении «Мой налог»? Не, ну а что, это мы просто так спросили.

Комментирует Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист:

— Чаевые, по своей сути, являются подарком одного физлица другому и соответственно, не учитываются, как доход. А согласно п.18.1 ст. 217 НК РФ, освобождаются от налогообложения доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физлиц в порядке дарения. Так что тут налицо налицо попытка ФНС выработать контрольные соотношения между декларируемыми самозанятыми в приложении «Мой налог» доходами и поступлениями на их банковские карты. Речь здесь идет только о самозанятых, которые оказывают услуги физическим лицам с получением от этих же лиц переводов на банковские карты. По факту — очередная попытка тотального «обеления» всех доходов самозанятых. АСК ДФЛ, про которую многие уже слышали, далека от совершенства, чем и можно объяснить подобные инициативы.

Про бухгалтеров и зарплаты

Очередной популизм от справедливороссов. Нанимать людей за копейки у работодателей уже не получается. Пришло время для роста зарплат, считают там. Ну и меры всякие фантастические предлагают для этого.

Но вот так, например, выглядят сейчас первые несколько строк hh.ru в подборке вакансий бухгалтера в Москве:

70-80к — и это в Москве. В регионах, конечно, намного меньше. Точно ли не получается нанимать людей за копейки?

Кадровики задались вопросом о соискателях на места главбухов: надо ли проверять на банкротство? Нет, не надо, ответил Роструд.

Что не так у вас в области учета, юриспруденции и аудита? На ваши вопросы на семинаре от «Корсаков и партнеры» ответит опытный эксперт. Проведет диагностику бизнеса и даст ценные рекомендации, как все исправить. Платить ни за что не надо, взамен у вас попросять только право опубликовать ваш кейс. Узнать подробнее можно тут

Ваша всегда рабочая редакция