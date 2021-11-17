Купили станок в цех, или, например, энергоустановку, а ФНС посчитала его недвижимостью? Верховный суд сказал: ай-яй-яй. Нельзя при оценке ориентироваться только на критерий прочной связи имущества с землей.
О чем сыр-бор
Чтобы посчитать налоги правильно, имущество компании делится на движимое и недвижимое. За движимое, как вы помните, налог не начисляют.
Но это только в теории понятно, что, скажем, стол — имущество движимое, а вот офисное здание — явно с места не сдвигается. Значит, недвижимость. На практике все гораздо сложнее. Особенно для производственных компаний.
К примеру, в цех закупили станки для производства. Понятно, что эти станки вряд ли кто-то будет сдвигать с места и нарушать производственный процесс: станки ведь работают в связке с остальным оборудованием и коммуникациями.
Но, теоретически: 1) такая возможность есть; 2) перед установкой эти самые станки, как минимум, перевозили.
Налоговики же пользуются стандартными критериями разделения имущества.То есть, если у объекта прямая связь с землей и его нельзя разделить без разрушения или повреждения — всё, недвижимость.
То есть станок бы посчитали недвижимым имуществом. И налог бы начислили соответствующий.
Верховный суд запретил налоговикам так делать. И постановил, что ориентироваться в разделении имущества надо на правила бухгалтерского учета. По ним к недвижимости относятся здания и сооружения. А не оборудование.
Там есть еще несколько нюансов: возьмите себе на заметку.
В общем, так как за движимое имущество организации вообще не платят налог, то и фантазия налоговиков в определении недвижимости безгранична. Буквально сегодня юристы поделились историей про дело МОЭСКа (Россети Московский регион, А40-317545/2018), где один из краеугольных камней — именно эта проблема.
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