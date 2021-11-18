«Ночной бухгалтер». Новая система АУСН заменит упрощенку и убьет профессию бухгалтер?

Похоже, бухгалтеры бизнесу будут нужны гораздо меньше, чем раньше. Новый налоговый режим убивает половину их работы.

Свершилось

Слухи про то, что налоговики готовят для бизнеса новый налоговый режим, ходили давно, и вот свершилось: об АУСН официально заявил Мишустин, а законопроект внесли в Госдуму.

Интересно, что пока слухи ходили в сети, режим называли АСН (автоматизированная система налогообложения). Мол, налоги будет считать ФНС за вас сама (ох уж эти сладкие подарки). В конечном виде в название добавили слово «упрощенная» (поэтому АУСН). То есть, в какой-то степени аналог нынешней упрощенки.

Если коротко, то основные тезисы такие.

Для кого режим? Для малого бизнеса с лимитами в 5 наемных работников и доходами до 60 млн в год.

Что автоматического? Подсчет налогов. Данные налоговики возьмут из банков, вашего личного кабинета и из работы вашей ККТ.

Поэтому и налоговая отчетность отменяется, деклараций не будет.

Налоговый период — месяц. Ставки от 3 до 20%. Аналог упрощенки в том, что тут тоже есть «доходы» и «доходы минус расходы».

Окей, львиная доля работы бухгалтера уходит. А если так, то смысл при лимите в пять человек иметь еще и штатного буха?

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Бухгалтеры уже оценили новый режим:

«Советую бизнесу посчитать предварительно, во сколько им обойдется данное удовольствие не сдавать пару отчетов. Добавится новая обязанность вносить доходы и расходы в личном кабинете для налоговой.»

Или:

«Стесняюсь спросить... А что там будет „автоматизированного“, если все операции доходов и расходов налогоплательщик самолично должен отразить на специализированном ресурсе налоговиков?»

Некоторые даже предполагают, что дело идет к отмене обычной упрощенки. Что скажете вы?

Из жизни любимцев

Занимательная история про то, как все тайное становится явным. Если точнее, то налоговая тайна — явной для ПФР. Налоговики будут передавать в Пенсионный Фонд данные о ваших доходах. А знаете, зачем? Барабанная дробь. Чтоб вам оперативно пособия начисляли.

Мем дня: налоговики платят ИП без работников положенную субсидию, но в уведомлении пишут, что прислали 0 рублей. Это у них такой результат умножения на единицу.

Ловите классную статью с лайфхаками, как вовремя понять по сигналам налоговиков, что у вас с ними могут быть проблемы.

Кое-что про НДС и не только

Если вы ошибочно выделяли в чеке НДС, хотя не надо было этого делать, поздравляем с залетом: теперь исправлять придется каждый чек.

Повышения НДС на медицинские товары не будет, приняли закон. Напомним, что эта льгота должна была закончиться 31 декабря этого года.

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