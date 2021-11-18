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Три сигнала от налоговиков, которые не стоит игнорировать

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Рубрика Налоговые проверки
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Основные усилия налоговых органов сегодня сосредоточены на улучшении работы контрольно-аналитических отделов и отделов предпроверочного анализа. Чтобы побудить налогоплательщика самостоятельно уточнить обязательства и доплатить налоги в бюджет. Есть три основных метода.

«Сигналы» от налоговиков

Уведомления для вызова налогоплательщика

С помощью таких уведомлений налогоплательщика приглашают на комиссии и встречи, а уже на них побуждают добровольно доплатить налоги и могут угрожать назначением выездной налоговой проверки.

Кроме того, в таких уведомлениях налоговики могут:

  • дать описание выявленных нарушений;
  • потребовать предоставить письменные пояснения и документы;
  • предложить самостоятельно оценить риски, подать уточненную налоговую декларацию и доплатить налог.
Игнорировать такие уведомления не стоит, потому что:

  • это сигнал о проблеме, которую выявила налоговая;
  • как минимум, «игнор» может стать причиной для административного штрафа;
  • а за «хроническую» неявку в налоговую можно заработать назначение выездной проверки.

Информационные письма

Информационные письма тоже часто используются как инструмент принуждения к уплате налогов.

Налоговики в таких письмах могут:

  • перечислять подозрительных контрагентов и делать вывод, что сделки с ними налогоплательщик заключал для получения необоснованной налоговой выгоды;
  • предлагать добровольно уточнить налоговые обязательства с этими контрагентами и доплатить налоги в бюджет;
  • указывать на такие нарушения, как схемы, связанные с дроблением бизнеса.
На информационные письма нужно отвечать.

Вот основные моменты, которые нужно учесть:

  • аргументируйте свою позицию;
  • анализируйте взаимоотношения со спорными контрагентами;
  • приводите доказательства реальности сделок.
Но и на основании только информационного письма не нужно сразу же уточнять налоговые обязательства и уплачивать налоги. Так вы продемонстрируете слабость своей позиции и привлечете дополнительное внимание налоговиков.

Комиссии по легализации налоговой базы

Комиссии в последнее время превратились в стандартный инструмент налогового контроля.

Поводом для их проведения становятся данные из автоматизированной системы контроля (АСК НДС-2). Например:

  • о простых (прямых) или сложных налоговых разрывах. Вероятность попасть под проверку с прямым разрывом, который говорит о неуплате НДС вашим прямым контрагентом, высока;
  • о доле вычетов по НДС у ваших поставщиков. Чем выше процент вычетов, тем выше риск неуплаты НДС и тем больше вопросов у налоговиков.
Комиссии, так же, как уведомления и информационные письма, игнорировать нельзя. Это возможность:

  • понять, насколько сильна позиция налоговой. Исходя из этого, переходите к другим действиям;
  • убедить налоговиков в своей точке зрения и не допустить назначения выездной налоговой проверки;
  • «поторговаться» с налоговиками: например, вы соглашаетесь частично уточнить обязательства по одному или некоторым поставщикам, а взамен с вас снимают претензии по остальным.

Выездная налоговая проверка

Описанные выше меры — это сигналы, что у налоговой есть вопросы. И лучше всего вопросы снять, чтобы не давать повода для назначения выездной налоговой проверки.

Как правило, у налогоплательщика до назначения ВНП достаточно времени, чтобы оценить ситуацию, аргументы налоговой и доказательства для противопоставления. Возможность для диалога с налоговиками точно есть.

Тем более, что такое мероприятие инспекции невыгодно так же, как и вам:

  • выездные налоговые проверки занимают много времени — в среднем 8-12 месяцев, плюс нужно закладывать время на оспаривание результатов проверки в судебном порядке;
  • они ресурсозатратны — инспектор не может эффективно проводить более двух-трех выездных проверок одновременно;
  • они не позволяют достичь быстрого результата по налоговым сборам, что ухудшает годовые показатели эффективности работы налоговиков.
Налоговикам еще важно:

  • не пропустить срок для назначения выездной налоговой проверки;
Она может быть проведена только за последние три года, не считая года назначения. Направление уведомлений и писем, представление пояснений и документов, работа комиссий — всё это требует времени. И налоговая рискует просто не успеть переработать информацию по всем налогоплательщикам и своевременно принять решение о назначении выездной налоговой проверки;

  • правильно рассчитать сумму предполагаемым доначислений.
Она не должна быть меньше 1/8 от средних доначислений по итогам комплексных проверок за соответствующий год. По мелким суммам инспекция выездную проверку назначать не будет.

Таким образом, выездная налоговая проверка — это последний аргумент и наиболее сложный в реализации способ добиться уплаты налогов. По результатам проверок налогоплательщики часто уходят в «глухую оборону»: судятся годами или подают заявления о банкротстве.

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