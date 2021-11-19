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«Ночной бухгалтер». Бизнес изучает подводные камни в АУСН. Похоже, не такая уж это упрощенка

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Как говорится, мягко стелют, да жестко спать: в новом налоговом режиме много подводных камней и многие до сих пор не понимают, зачем он вообще нужен.

Упростили, да не все

Законы об АУСН скоро примут, но бизнес уже сейчас пытается разобраться, что несет с собой новая «упрощенка». И получается, что мало радужного.

Во-первых, новый налоговый режим будут тестировать на очень ограниченном числе компаний. В законопроекте есть список исключений — то есть тех, кому нельзя перейти на АУСН — и там 31 позиция. Короче, почти весь не-микробизнес.

Во-вторых, бизнес освободили от многих взносов на этом режиме, но вот взносы на страхование от травматизма все равно придется платить. Суммы божеские, но тем не менее.

В-третьих, много исключений есть по сдаче отчетности в ПФР.

С переходом на АУСН и обратно правила, правда, довольно простые — они аналогичны тем, что сейчас действуют на упрощенке.

— Новый режим, по сути, дублирует обычную УСН с небольшими уточннниями, — говорит Алексей Артюх, партнер юридической компании Taxology. — Базовые отличия — лимиты по выручке «старые» — 60 млн. И не более 5 сотрудников. И минимальный налог при «доход минус расход» не 1, а 3 %.

В остальном отличия в администрировании: налоговый период — месяц, автосбор данных от банка и взаимодействие только через личный кабинет.

Налогоплательщик, по сути, не избавляется от необходимости самому вести свой учет, чтобы проверять ФНС. Единственное — декларация не нужна. Поэтому, кстати, непонятно, как уточнить ошибки прошлых периодов или поспорить с расчётом ФНС.

Так что особых облегчений режим не несёт. Только небольшая экономия на той же декларации. По факту, многие банки и сейчас предлагают пакетные и недорогие решения той же задачи вкупе с ведением учета.

Из «плюшек»: освобождение участников эксперимента от соцвзносов (правда, лимит по сотрудникам маленький все равно). Явно именно для стимулирования к участию.

В целом, это скорее любопытный в чем-то социальный эксперимент и ощутимую пользу в массе он пока не принесёт.

Тем временем стал известен лимит по доходам на обычной УСН: забирайте себе на заметку.

Денег будет больше

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9 декабря в Санкт-Петербурге состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».

Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:

  • что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
  • как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
  • как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
  • алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
  • как сделать активы недоступными для взыскания;
  • и многое другое.

Будет много полезной информации и передовых методов. Опыт применения этих подходов создаёт, в среднем, налоговую нагрузку 2,5% к общему обороту, при полном обелении всей деятельности. А также сохранит вам заработанное.

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