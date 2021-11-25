«Ночной бухгалтер». Ликвидировали компанию? Добро пожаловать в клуб подозрительных контрагентов

Вызвать подозрение у ФНС с каждым днем становится все проще и проще. Теперь вот признаком фиктивности контрагента считают его... ликвидацию.

Суслика видишь? А он есть

Налоговики выдали очередной список признаков, по которым контрагента могут признать сомнительным. Там много интересных деталей (ну, например, мытари придумали новый термин — обезналичивание денег), но не это главное.

Главное то, что подозрения у налоговиков может вызвать компания, которая ликвидировалась. На то, что ликвидировать можно только чистый во всех отношениях бизнес, инспекторы попросту наплевали.

Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting рассказывает:

— Признак не новый, последний год налоговики используют его в борьбе за наполняемость бюджета. Особенно неприятно, когда контрагент исключен из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью данных о регистрации. В этом случае такая история с большой долей вероятности будет использована в пользу довода о фиктивности контрагента. Конечно, в этих случаях необходимо пытаться доказывать реальность осуществленных операций.

Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству добавляет:

— Вообще, факт добровольной ликвидации компании-контрагента не может свидетельствовать о его недобросовестности. Скорее наоборот: если компания была ликвидирована, значит она не имела задолженности перед бюджетом, и претензии у ФНС к ней отсутствали. Единственное, о важно помнить — это о налоге на прибыль в случае, если вы были должны такой компании. Апеллировать можно к судебной практике, например, к Постановлению ФАС Северо-Западного округа от 27.09.2012 по делу N А21-10013/2011, Постановлению ФАС Поволжского округа от 31.10.2012 по делу N А06-8719/2011, Постановлению ФАС Поволжского округа от 31.10.2012 по делу N А06-8719/2011 и другим.

К происходящему все равно возникает много вопросов.

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И насколько широк масштаб применения такого вот «признака подозрительности» контрагента?

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