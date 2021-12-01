«Ночной бухгалтер». Налоговики сами решили, как платить НДФЛ пострадавшему бизнесу

Власти дали льготу по НДФЛ пострадавшему бизнесу, который получил субсидии за нерабочие дни. Налоговики по-своему решили, как эту льготу применять.

У нас свои условия

Никто лучше налоговиков не знает, сколько и когда вам налогов платить. И похоже, слегка досочинять (или додумать) — для них совсем не проблема. Вот и в этот раз: власти дали пострадавшему бизнесу льготу по НДФЛ, но мытари не упустили возможность истолковать все по-своему.

В официальной версии от НДФЛ освобождается зарплата каждого сотрудника в пределах МРОТ-2021. Речь только о бизнесе-получателе субсидий. И льгота применяется только один раз. Субсидии же бизнес может потратить на любые свои нужды.

Налоговики решили досочинять: мол, освобождается от налога только та зарплата, которую сотрудникам выплатили из субсидии за нерабочие дни.

Бизнес в шоке:

«И как теперь быть с такими разъяснениями, учитывать льготы по взносам и НДФЛ за ноябрь по сотрудникам, не получившим субсидии? Не пересчитают они потом под себя все?»

В НК подобных вещей нет. В самом деле, получается, присочинили? Ну, с кем не бывает!

Кстати, тут мы рассказали, как подать заявление на субсидию по нерабочим дням через ТКС.

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