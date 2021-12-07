«Ночной бухгалтер». Бизнес будет по другому указывать ОКВЭДы. А отслеживать все будет ФНС

Бардак в ОКВЭДах уже не раз подводил бизнес в ответственные моменты. Неужели порядок все-таки наведут?

Генеральная уборка

Многие компании не слишком хорошо следят за своими ОКВЭД — актуальны они или нет. Твердой и решительной рукой власти решили с этим бороться. И собираются сделать настоящую революцию.

Во-первых, в ЕГРЮЛ/ЕГРИП нужно будет указывать те виды бизнеса, которые в общей сложности покрывают не менее 80 % совокупной выручки компании/ИП.

Во-вторых, данные будут актуализировать — менять код ОКВЭД, если по какой-то деятельности выручка изменится на 20 %.

Ну и конечно, следить за всем будет ФНС: в руках мытарей будет единый реестр данных об ОКВЭД.

Обертка, конечно, красивая. Даешь порядок! Но вот как раз поэтому на ум просится подвох. Генеральная уборка это будет или...очковтирательство?

Новшества прокомментировала предприниматель, основатель «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая:

— Инициативу про указание кодов по новой методике я бы описала одной известной фразой «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не...». Освещать на правительственной комиссии по МСП такую мелочь и ставить ее в задачи, требующие первоочередного решения? Есть ощущение, что чиновники ищут там, где светло, а не там, где потеряли. А что мы теряем на фоне таких решений? Количество субъектов малого бизнеса и их долю в ВВП. Приобретаем же новый отчет, который будут сдавать организации и ИП.

Ура

МРОТ на 2022 год окончательно утвержден. Это целых 13 890 рублей!

А еще пенсионерам собираются компенсировать высокую инфляцию — и пенсии вырастут больше, чем планировалось.

Про льготы для бизнеса

Численность сотрудников для льготных кредитов для бинеса под 3% теперь (с 19 ноября) считают по-новому. Сотрудники без кода категории в РСВ для кредита не учитываются.

К нам в редакцию попало письмо про то, как выбить льготную субсидию на одного директора без зарплаты. Рассказала бухгалтер — волшебница какая-то, ей-богу.

И тебе нужна касса, и мне

Грядет новая редакция 54-ФЗ: при торговле на розничных рынках почти всех обяжут применять ККТ.

Надо же, как интересно получилось

Это мог бы быть рассказ об удачных махинациях бывшего ОБЭПовца, но увы, он сел за них на три года.

А все потому, что с налоговиками можно и нужно работать законно — не позволять посягать на свои права, но и самим не нарушать закон. Как именно и что для этого надо знать, расскажет эксперт на бесплатном вебинаре: не забудьте записаться.

Как не запутаться с грядущей сдачей годовой отчетности? Подготовиться заранее! А если готовиться с топовым экспертом в своем деле — Эльвирой Митюковой — дело пойдет еще лучше! В 2021 г. принято более 90 нововведений по бухучету, налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и страховым взносам, которые важно учесть бухгалтеру при подготовке отчетности. Все они будут рассмотрены на семинаре: подробнее тут. Внимание! Мы уже начинаем делиться знаниями и предлагаем вам скачать бесплатное пособие, в котором собраны все ключевые изменения ФСБУ 5/2019!

Ваша уже немного зимняя редакция