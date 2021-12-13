Как банк понимает, чей счет подозрительный, и причем тут персики: интервью с банком «Точка»

Проблемы с блокировками счетов никуда не уходят и бизнес все так же боится коварного 115-ФЗ. Последние изменения в правилах блокировки счетов (в банках их называют «признаки подозрительных операций») испугали предпринимателей еще сильнее.

В редакцию стали сыпаться вопросы, и мы побеседовали о них с Галиной Кисаровой, комплаенс-менеджером в банке «Точка». Вот что она нам рассказала.

О новшествах по подозрительным операциям

Да, в признаках подозрительных операций появилось несколько новшеств за этот год, особенно недавно вступившие в силу. Но если посмотреть на все объективно, то ничего кардинально нового в этом нет.

Банки и так знали о тех признаках, которые сейчас добавил Центробанк. Просто некоторые из них детализировали — или, напротив, исключили, потому что они потеряли актуальность.

Об этих изменениях писали на «Клерке»: При каких поступлениях денег ваш счет могут заблокировать с 1 октября?

О том, стало ли блокировок больше

У нас часто спрашивают, стали ли мы теперь чаще находить подозрительные операции. С уверенностью скажу, что нет.

Если операции нашего клиента попадают под признаки сомнительных, это совсем не значит, что все совсем плохо и надо кричать караул. Конечно, мы смотрим не на каждый признак в отдельности, а на деятельность клиента в целом.

Давайте разберем пример — большой процент по снятию наличных от оборотов компании. Сама по себе такая операция не говорит ничего подозрительного о клиенте. Мы смотрим объективно — на род деятельности бизнеса, на специфику, на географию, еще какие-то факторы.

К бизнесу, например, может не быть вопросов, если мы понимаем, что закупать те же овощи, фрукты и прочие продукты ему выгоднее у населения за наличку. Да, мы следим за снятием наличных: мы обязаны по закону это делать. Но это не значит, что мы обязательно запросим документы.

С другой стороны, не надо «расслабляться». Мы всегда советуем клиентам иметь закрывающие документы. Вам же спокойнее.

И еще момент: не надо в панике ограничений по снятию наличных дробить операции. Это вызовет еще больше вопросов.

Про снятие наличных с корпоративных карт

Такое правило тоже добавилось с октября. Но по сути, снятие наличных с корпоративных карт — это такое же снятие, как и с любой другой карты. Так что суть для нас та же: смотрим на характер бизнеса, род деятельности.

Вот компания, например, занимается грузоперевозками. У нее идет частое снятие наличных с корпоративных карт, потому что ее грузовики отправляются, ну скажем, в Сибирь. Причем в какие-то населенные пункты, где нет возможности за топливо рассчитаться безналом. Мы это прекрасно понимаем.

Но опять важный момент: компания должна иметь закрывающие документы. Это могут быть товарные накладные, чеки, квитанции — если банк попросит, этих документов будет достаточно.

Об этом на «Клерке» писали здесь: Снимать наличку с корпоративной карты будет труднее. Банки ужесточили контроль с 1 октября

Про ИП без профессиональных расходов

Правило тут все то же: смотрим на то, чем занимается клиент. Есть сейчас много ИП и самозанятых, которые оформляют такой статус, чтобы заниматься разработкой.

У них понятно, почему расходов не будет: они пишут программы, приложения — оказывают услуги. И за эти услуги получают деньги, которые могут переводить на личные счета свои. Мы понимаем, что так выстроена работа.

Совет в таком случае — поддерживать постоянную налоговую нагрузку. Что это значит? Даже клиентам на УСН мы рекомендуем платить каждый квартал понемногу. Чтобы получалось равномерно. Это хороший показатель того, что бизнес реальный.

И вообще, уплата налогов — это хороший плюсик к карме каждого клиента.

А про это почитать можно тут: ИП, у которого нет расходов по профессиональной деятельности, могут заподозрить в отмывании денег

Про действия банка, если клиент все-таки подозрительный

Когда к платежам клиента возникают вопросы, мы, конечно, не блокируем его счет сразу. Сначала звоним, выясняем обстоятельства. Иногда разговора достаточно, чтобы решить ситуацию.

Если нет, мы запрашиваем документы. Чего-то не хватает — можем сделать дополнительный запрос. Что именно запрашиваем, зависит от ситуации.

Но в любом случае для нас самое важное — личное общение. По телефону или даже при личной встрече — не важно. Главное, прямой контакт: так вопросы решаются быстрее.

О том, из-за чего могут быть проблемы

Банк обращает внимание, конечно, на экономический смысл операций. Например, у фирм-однодневок он отсутствует, и это легко вычисляется.

Еще мы смотрим на уплату налогов — регулярность, своевременность и так далее. Центробанк в своих рекомендациях установил безопасный минимум налоговой нагрузки — 0,9-1% от оборота по счету. Отдельно обращаем внимание на разрывы НДС по расчетному счету.

Следим, конечно, за выводом налички, операциями с физлицами.

А еще смотрим на контрагентов, с которыми клиент ведет дела. Сомнительный контрагент — это, например, фирма с тревожными показателями по 115-ФЗ, та же фирма-однодневка. Вариантов таких показателей много.

Главное для любого бизнеса — понимать, что вы сами несете ответственность за выбор своего контрагента. И конечно, каждого нужно проверять. Благо, сервисов для этого достаточно. Много информации есть и в открытом доступе. На сайте той же налоговой, например.

Для действующих клиентов у банков есть специальные инструменты, помогающие проверять партнеров. Это и сервис проверки, и какие-то подсказки в платежах. У нас такие есть, например.

О том, может ли банк запросить бухгалтерские документы

Конечно, можем, но очень зависит от ситуации. Мы запрашиваем в основном документы, касаемые финансовой части.

Это могут быть декларации по налогу на прибыль, декларация по НДС, 6-НДФЛ, книга покупок и продаж. Иногда — штатное расписание, сведения о застрахованных лицах.

О том, что еще банку нужно

Большим плюсом будет сайт компании, соцсети, профили на маркетплейсах, объявления на Авито или где-то еще от имени компании — в общем, все, что доказывает реальность бизнеса и то, что он работает прямо сейчас.

Иногда бывает, что нужны даже фотографии с места ведения бизнеса.

В таких ситуациях доходит до смешного: некоторые персонажи умудряются прислать под видом фото стоковые картинки из интернета.

Конечно, такое легко проверяется и сильно вредит репутации клиента.

О том, как в банке называют подозрительный бизнес

Есть, конечно, стандартные определения для таких персонажей — однодневки, например, сомнительные контрагенты и все такое. Но мы между собой их называем персиками. Вроде бы не грубо звучит, но для нас очень понятно.