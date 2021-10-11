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Снимать наличку с корпоративной карты будет труднее. Банки ужесточили контроль с 1 октября

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Рубрика Блокировка счетов 115-ФЗ
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С 1 октября банки будут тщательно проверять снятие налички с корпоративной карты. И при выявлении обнала — блокировать счет.

Новые правила утверждены указанием ЦБ от 20.10.2020 № 5599-У.

Банки будут блокировать расчетный счет компаний при условии, что при снятии наличных денег с корпоративной карты одновременно выполняется два или более условия:

  • компания зарегистрирована менее двух лет назад;
  • сумма снятия наличных — 30% или больше от суммы оборота по счету за неделю;
  • деятельность, по которой поступили деньги, не облагается налогом или налоговая нагрузка — минимальная;
  • у контрагентов компании выявлены переводы, которые относятся к транзитным операциям;
  • контрагент в один и тот же день пересылает деньги нескольким контрагентам;
  • размер поступления денег от одного и того же контрагента — не более 600 тыс. рублей;
  • сумма снятой налички не превышает 600 тыс. рублей или чуть меньше максимального размера выдачи в течение одного операционного дня;
  • деньги снимаются двумя частями — в конце операционного дня и на следующий день с утра;
  • в компании несколько корпоративных карт, с которых снимается наличка.
Интересно, а как это все будет происходить на практике? Как вы думаете?

Положение ЦБ № 375-П от 02.03.2012 02.03.2012 «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в новой редакции — тут.

На этом нововведения в блокировке по 115-ФЗ не закончились. Читайте на «Клерке»:

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