Как больничный влияет на отпуск в 2022 году

Больничный лист до отпуска, во время отпуска, после отпуска: все нюансы, о которых нужно знать.

Больничный и стаж для отпуска

Если работник часто болеет, это никак не отразится на продолжительности его рабочего года. Право на отпуск сохранится, как если бы сотрудник весь год исправно ходил на работу.

В абзаце третьем статьи 112 ТК сказано, что в стаж для отпуска включается время, когда сотрудник фактически не работал, но за ним сохранялось место. Под это определение подходит и больничный лист.

Таким образом, период временной нетрудоспособности включается в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Рабочий год не сдвинется и количество дней отпуска не уменьшится из-за больничного.

Прямо сейчас на «Клерке» набираем группу на курс повышения квалификации по теме «ФСБУ 5/2019: «Запасы»!

После курса вы:

научитесь понимать и применять на практике требования нового стандарта;

будете знать, что делать при поступлении заказов, обесценивании материалов и отпуске в производство;

сможете выбрать нужный именно вашей компании способ применения новых стандартов;

будете делать только нужные проводки.

Программу курса посмотреть можно здесь.

Больничный до отпуска

В отпуск сотрудники должны идти по графику. Если перед отпуском человек заболел, уход в отпуск зависит от даты закрытия больничного.

Если больничный закрыт до начала отпуска, то сотрудник идет в отпуск с запланированной даты.

Но не забывайте, что известить сотрудника о начале отпуска надо как минимум за 2 недели. Извещение можно оформить в свободной форме, а можно в качестве извещения использовать приказ об отпуске Т-6.

Может так случиться, что из-за своей болезни сотрудник не успел выполнить важную работу перед отпуском. У руководства может возникнуть желание отсрочить отпуск, пока работа не будет выполнена. Перенести отпуск можно, но это делается только с согласия сотрудника.

Если больничный закрыт уже после запланированной даты отпуска, то дата начала отпуска переносится.

До сих пор пока действуют «Правил об очередных и дополнительных отпусках», утвержденные НКТ СССР 30.04.1930 № 169.

По п.18 этого документа, если причины, мешающие работнику уйти в отпуск, наступили до его начала, то новый срок отпуска определяется по соглашению нанимателя с работником.

То есть идет речь о переносе отпуска, который не начался вовремя из-за болезни работника.

Кстати, скоро эти старые правила по отпускам 1930 года отменят.

Некоторые нормы из этого документа перенесут в ТК. Минтруд подготовил проект изменений по отпускам.

Норма о переносе начала отпуска из-за болезни туда не вошли. Но перенос из-за временно нетрудоспособности уже прописан в статье 124 ТК.

Больничный во время отпуска

Если больничный был открыт во время отпуска, то дни отпуска не сгорают, а переносятся на другое время.

В статье 124 ТК предусмотрено два варианта:

продление;

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника.

Если сотрудник хочет продлить отпуск, заявление об этом писать не нужно, заявляет Роструд.

Трудинспекторы указывают, что если больничный был во время отпуска, отпуск продлевается автоматически.

Основание — пункт 18 вышеназванных правил об отпусках 1930 года, которые пока еще действуют.

По этому документу, если болезнь наступила во время отпуска, то срок возвращения из отпуска автоматически удлиняется на соответствующее количество дней.

Имейте в виду, что не всякий больничный лист продевает отпуск.

Если больничный выдан по уходу за больным ребенком, отпуск не продлят. На работу надо будет выйти сразу после окончания отпуска, или по окончании больничного листа, если он продолжается уже после отпуска (письмо Минтруда от 17.06.20 № 14-2/ООГ-8522).

Кроме того, Минтруд настаивает, что больничный лист на карантин с кодом 03 отпуск не продлевает (письмо от 09.04.2020 № 14-2/В-393).

Если из-за болезни близких вы весь отпуск просидели на карантине, никто вам отпуск не продлит и больничный лист не оплатит.

Однако эта позиция Минтруда весьма спорная. Даже Роструд в начале пандемии в 2020 году сначала утверждал, что карантинный больничный оплачивается и продлевает отпуск. Но потом в ведомстве свою позицию поменяли.

Между тем работодатели оспаривают позицию Минтруда (например, дело № А27-3083/2021).

В общем, по мнению судов на время карантина отпуск переносится, больничный оплачивается.

Отпуск перед больничным

По статье 260 ТК перед больничным на отпуск по беременности и родам женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. Причем отпуск дают независимо от стажа работы у данного работодателя.

Однако это не значит, что у беременной женщины безграничные права на отпуск.

Если отпуск по беременности и родам начнется в том рабочем году, в котором сотрудница уже использовала ежегодный оплачиваемый отпуск полностью, то взять еще один отпуск перед декретом нельзя.

Такое разъяснение дает Роструд.

Пример: У сотрудницы рабочий год с 29.01.2021 по 28.01.2022. Она уже брала отпуск за этот год в мае 2021 года. С января 2022 года у нее больничный по беременности, и она бы хотела перед ним взять отпуск в декабре 2021 года. Так нельзя, потому что отпуск за этот рабочий год она уже использовала, а новый рабочий год еще не наступил.

Больничный и отпуск без содержания

Если больничный выпал на время ежегодного отпуска, то отпуск продлевается или переносится, а больничный оплачивается.

Если же речь идет об отпуске без содержания, то совпавшие с ним дни больничного не оплачиваются.

Сведения об отпуске в ФСС

В 2022 году работодатели по запросу ФСС в течение 3 рабочих дней должны будут направлять сведения. Их полный перечень приведен в постановление Правительства № 2010 от 23.11.2021.

Среди прочего — сведения о периоде освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или без оплаты, в том числе о периоде ежегодного оплачиваемого отпуска.

Такие данные надо будет передавать, если больничный приходится на ежегодный отпуск или отпуск без содержания.