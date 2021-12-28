«Ночной бухгалтер». Нищих россиян будет определять программа

Начинаете готовить салаты к Новому году? Мы тоже такой сделали. Называется «ассорти абсурдных новостей».
И тебе помогут, и мне помогут. Но это неточно
Как понять, кому из россиян действительно нужна помощь от государства? Теперь это будут делать ПФР и ФНС вместе.
Они будут сопоставлять всю информацию о ваших доходах, родственниках и семейных связях и определять, приходится ли на ваш доход хотя бы два прожиточных минимума. И если нет, то вас отнесут к категории нуждающихся.
Но есть нюанс: сначала выяснят, нет ли у вас недвижимости, автомобиля и прочих прелестей жизни.
Это новые масштабные поправки в положение о ЕГИССО.
Наши читатели уже порадовались: ну наконец-то автоматическая система! Но есть и другая сторона вопроса:
«Будут выяснять, не числится ли человек безработным, есть ли у него недвижимость и автомобиль? Т.е. все подается как забота о бедных, а на самом деле будут выявлять не обложенные налогом доходы.»
Тем временем в суровой реальности: почти 700 тысяч россиян получают зарплату ниже МРОТ, выяснил Росстат. Это при том, что общая доля занятого населения — чуть больше 72 миллионов по состоянию на октябрь 2021.
Мы могли бы все это прокомментировать, но лучше вы.
Что под елочкой лежит
Забирайте инфу про новые бланки для оплаты больничных. А еще, если вы ИП, не забудьте заплатить до 10 января фиксированные взносы.
Как заработать на снижении цены?
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Шеф, у нас идея
Ловите парочку обещанных абсурдностей:
- если официально разрешить работодателям лишать работников премии, это поможет защитить права работников, считают в «Справедливой России»;
- новогодние каникулы надо отменить, считают в ЛДПР (ну, правда, взамен на то, чтобы добавить две недели отпуска к основным 28).
А тем временем (никогда такого не было и вот опять) с Госуслуг похищают персональные данные россиян и вешают на них кредиты.Информационная безопасность госсервисов? Не, не слышали.
Обучение для бухгалтеров
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Ваша ну это же гирлянда, а не петля, как ты вешаешь, дай сюда редакция
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