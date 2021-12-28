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«Ночной бухгалтер». Нищих россиян будет определять программа

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Начинаете готовить салаты к Новому году? Мы тоже такой сделали. Называется «ассорти абсурдных новостей».

И тебе помогут, и мне помогут. Но это неточно

Как понять, кому из россиян действительно нужна помощь от государства? Теперь это будут делать ПФР и ФНС вместе.

Они будут сопоставлять всю информацию о ваших доходах, родственниках и семейных связях и определять, приходится ли на ваш доход хотя бы два прожиточных минимума. И если нет, то вас отнесут к категории нуждающихся.

Но есть нюанс: сначала выяснят, нет ли у вас недвижимости, автомобиля и прочих прелестей жизни.

Это новые масштабные поправки в положение о ЕГИССО.

Наши читатели уже порадовались: ну наконец-то автоматическая система! Но есть и другая сторона вопроса:

«Будут выяснять, не числится ли человек безработным, есть ли у него недвижимость и автомобиль? Т.е. все подается как забота о бедных, а на самом деле будут выявлять не обложенные налогом доходы.»

Тем временем в суровой реальности: почти 700 тысяч россиян получают зарплату ниже МРОТ, выяснил Росстат. Это при том, что общая доля занятого населения — чуть больше 72 миллионов по состоянию на октябрь 2021.

Мы могли бы все это прокомментировать, но лучше вы.

Что под елочкой лежит

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Шеф, у нас идея

Ловите парочку обещанных абсурдностей:

А тем временем (никогда такого не было и вот опять) с Госуслуг похищают персональные данные россиян и вешают на них кредиты.Информационная безопасность госсервисов? Не, не слышали.

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Ваша ну это же гирлянда, а не петля, как ты вешаешь, дай сюда редакция

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