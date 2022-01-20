«Ночной бухгалтер». Банк заподозрил вас в обнале? Ловите запрет на открытие нового бизнеса

Центробанку оказалось мало новой системы «светофора», чтобы вычислять обнальщиков. Хотят ужесточить правила и не давать владельцам бизнеса из красной зоны открывать новый. В черный список отправят даже тех, кто успел добровольно ликвидироваться.

Перешел дорогу на красный свет

Если совсем коротко и просто, то банку России показались слишком мягкими правила антиотмывочной системы «Знай своего клиента» и их решили ужесточить.

Суть системы в разделении клиентов банка на три категории — в зеленой, желтой и красной зоне. В последнюю попадают самые неблагонадежные компании — те, кого заподозрили в обнале или других незаконных схемах. Об этом много раз писали на «Клерке».

Ужесточить хотят так: запретить директорам компаний из «красной зоны» сразу после попадания в нее начинать новый бизнес. Причем даже если такое попадание удастся оспорить или добровольно ликвидироваться.

Иными словами, запачкал бизнес в грязи — посиди, подумай, в новый бизнес пока не лезь.

Пока — потому что запрет будет длиться три года. На что человеку жить эти три года? Видимо, идти в наемный персонал.

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Снова центробанковское: похоже, там всерьез решили выйти на тропу войны с криптовалютой. Уже активно об этом поговаривают.

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