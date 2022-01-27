«Ночной бухгалтер». Больничный можно будет закрыть, не выходя из дома

Больничные скоро будут не просто электронными, их еще и закрывать можно будет дистанционно. В некоторых регионах такой порядок уже заработал.
Удаленка захватывает мир
...причем, похоже, во всех смыслах слова: для закрытия больничного, вероятнее всего, сделают специальный электронный сервис.
Такой работает, например, в Белгородской области, где существует так называемая «Электронная регистратура» — через нее можно подать заявку на закрытие больничного листа. Дальше с пациентом связывается врач, проводит телемедицинскую (дистанционную) консультацию и решает, можно ли закрывать больничный.
Аналогичный сервис собираются запустить в Москве с 28 января. Речь прежде всего о больных с симптомами ОРВИ.
Сейчас в столице уже заработала возможность не только открыть, но и закрыть больничный из дома.
В Подмосковье порядок другой: там с пациентами связываются сотрудники диспетчерского центра, когда подходит срок окончания больничного. Опять же, б/л закрывают, если человек выздоровел.
Так или иначе, возможность закрыть больничный, не отправляясь в поликлинику лично, хотят ввести по всей стране. В этом есть доля здравого смысла, ведь нет никаких гарантий, что только что выздоровевший человек не подхватит какие-нибудь осложенения, просто просидев в очередной очереди, чтобы закрыть б/л.
Что думаете, коллеги?
Однако здравствуйте
«Яндекс.Такси», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» теперь обязаны предоставлять силовикам информацию о пользователях, если силовики такую потребуют. Главред «Клерка» шутит: теперь в МВД узнают, что она любит мороженое.
Ну и что
Мытари отжигают: то требования подписывают чужими ЭЦП, то требуют, чтоб компания привела на допрос гендира своего контрагента. Не ну а чо.
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Тебе сложно что ли
Бухгалтеры жалуются: мало того, что на них вешают работу кадровиков, так еще и персонал подбирать заставляют. И швец, и жнец, и на дуде игрец, получается.
Ваша в легком тумане редакция
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