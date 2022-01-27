Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Больничный можно будет закрыть, не выходя из дома

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Больничные скоро будут не просто электронными, их еще и закрывать можно будет дистанционно. В некоторых регионах такой порядок уже заработал.

Удаленка захватывает мир

...причем, похоже, во всех смыслах слова: для закрытия больничного, вероятнее всего, сделают специальный электронный сервис.

Такой работает, например, в Белгородской области, где существует так называемая «Электронная регистратура» — через нее можно подать заявку на закрытие больничного листа. Дальше с пациентом связывается врач, проводит телемедицинскую (дистанционную) консультацию и решает, можно ли закрывать больничный.

Аналогичный сервис собираются запустить в Москве с 28 января. Речь прежде всего о больных с симптомами ОРВИ.

Сейчас в столице уже заработала возможность не только открыть, но и закрыть больничный из дома. 

В Подмосковье порядок другой: там с пациентами связываются сотрудники диспетчерского центра, когда подходит срок окончания больничного. Опять же, б/л закрывают, если человек выздоровел.

Так или иначе, возможность закрыть больничный, не отправляясь в поликлинику лично, хотят ввести по всей стране. В этом есть доля здравого смысла, ведь нет никаких гарантий, что только что выздоровевший человек не подхватит какие-нибудь осложенения, просто просидев в очередной очереди, чтобы закрыть б/л.

Что думаете, коллеги?

Однако здравствуйте

«Яндекс.Такси», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» теперь обязаны предоставлять силовикам информацию о пользователях, если силовики такую потребуют. Главред «Клерка» шутит: теперь в МВД узнают, что она любит мороженое.

Ну и что

Мытари отжигают: то требования подписывают чужими ЭЦП, то требуют, чтоб компания привела на допрос гендира своего контрагента. Не ну а чо.

А если серьезно, то самое время поделиться абсурдными требованиями с редакцией «Клерка»: мы все разберем на мастер-классе от эксперта Марии Ильяшенко 28 февраля. Записывайтесь прямо сейчас.

Тебе сложно что ли

Бухгалтеры жалуются: мало того, что на них вешают работу кадровиков, так еще и персонал подбирать заставляют. И швец, и жнец, и на дуде игрец, получается.

Ваша в легком тумане редакция

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить