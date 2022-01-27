«Ночной бухгалтер». Больничный можно будет закрыть, не выходя из дома

Больничные скоро будут не просто электронными, их еще и закрывать можно будет дистанционно. В некоторых регионах такой порядок уже заработал.

Удаленка захватывает мир

...причем, похоже, во всех смыслах слова: для закрытия больничного, вероятнее всего, сделают специальный электронный сервис.

Такой работает, например, в Белгородской области, где существует так называемая «Электронная регистратура» — через нее можно подать заявку на закрытие больничного листа. Дальше с пациентом связывается врач, проводит телемедицинскую (дистанционную) консультацию и решает, можно ли закрывать больничный.

Аналогичный сервис собираются запустить в Москве с 28 января. Речь прежде всего о больных с симптомами ОРВИ.

Сейчас в столице уже заработала возможность не только открыть, но и закрыть больничный из дома.

В Подмосковье порядок другой: там с пациентами связываются сотрудники диспетчерского центра, когда подходит срок окончания больничного. Опять же, б/л закрывают, если человек выздоровел.

Так или иначе, возможность закрыть больничный, не отправляясь в поликлинику лично, хотят ввести по всей стране. В этом есть доля здравого смысла, ведь нет никаких гарантий, что только что выздоровевший человек не подхватит какие-нибудь осложенения, просто просидев в очередной очереди, чтобы закрыть б/л.

Что думаете, коллеги?

Однако здравствуйте

«Яндекс.Такси», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» теперь обязаны предоставлять силовикам информацию о пользователях, если силовики такую потребуют. Главред «Клерка» шутит: теперь в МВД узнают, что она любит мороженое.

Ну и что

Мытари отжигают: то требования подписывают чужими ЭЦП, то требуют, чтоб компания привела на допрос гендира своего контрагента. Не ну а чо.

А если серьезно, то самое время поделиться абсурдными требованиями с редакцией «Клерка»: мы все разберем на мастер-классе от эксперта Марии Ильяшенко 28 февраля. Записывайтесь прямо сейчас.

Тебе сложно что ли

Бухгалтеры жалуются: мало того, что на них вешают работу кадровиков, так еще и персонал подбирать заставляют. И швец, и жнец, и на дуде игрец, получается.

Ваша в легком тумане редакция