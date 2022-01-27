Налоговики заставляют исполнять требования с неправильной подписью

Инспекторы часто допускают ошибки в своих требованиях, тогда как за подобные ошибки в декларациях они наказывают. Например, в требовании указан один замначальника, а подписано оно электронной подписью другого.
Рассказал руководитель проекта «Аналогия» Сергей Кошелев.
«Вот если налогоплательщик вдруг не так подпишет декларацию ЭЦП- ее могут аннулировать или не принять, а если один замначальника инспекции подписывает требование ЭЦП другого замначальника инспекции (а по факту это вообще делает или айтишник или секретарь) — то это нормально».
В комментариях высказались, что есть практика по обжалованию решений налоговиков с разными «живыми» подписями. А по требованиям посетовали, что мало кто обжалуют — не хотят сами себя спасать.
И заодно упомянули случаи, что порой требования вообще не подписывают.
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