Налоговики заставляют исполнять требования с неправильной подписью

Инспекторы часто допускают ошибки в своих требованиях, тогда как за подобные ошибки в декларациях они наказывают. Например, в требовании указан один замначальника, а подписано оно электронной подписью другого.

Рассказал руководитель проекта «Аналогия» Сергей Кошелев.

«Вот если налогоплательщик вдруг не так подпишет декларацию ЭЦП- ее могут аннулировать или не принять, а если один замначальника инспекции подписывает требование ЭЦП другого замначальника инспекции (а по факту это вообще делает или айтишник или секретарь) — то это нормально».

В комментариях высказались, что есть практика по обжалованию решений налоговиков с разными «живыми» подписями. А по требованиям посетовали, что мало кто обжалуют — не хотят сами себя спасать.

И заодно упомянули случаи, что порой требования вообще не подписывают.