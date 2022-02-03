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«Ночной бухгалтер». Работодателей запутали с новыми отчетами в центры занятости

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Новая отчетность, которую теперь придется сдавать в центры занятости, пока вызывает у бизнеса больше вопросов, чем ответов.

Пойди туда — не знаю куда, сдай то — не знаю что

Сыр-бор разгорелся вот из-за чего: приказ Минтруда утвердил пять новых форм отчетности в центры занятости для работодателей. Там есть разные категории сведений, но нет ответа на главный вопрос: нужно ли отчитываться о вакансиях?

Постановление Правительства от 30 декабря говорит, что это делать надо. Между тем, четкой формы отчетности, как и понятного разъяснения по механизму и срокам сдачи, до сих пор нет.

Есть и еще один фактор, запутывающий ситуацию еще больше: о вакансиях точно будет отчитываться Роструд — перед Минтрудом.

В форме, которую для этого утвердили, есть формулировка «Количество свободных мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости на отчетную дату».

Мы спросили, как в происходящем разобраться, Юлию Жижерину, директора учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперта по трудовому праву. Вот что она рассказала:

— Сами отчеты сдавались и раньше  — какие-то регулярно, а какие-то только в связи с конкретными событиями. Все они упомянуты в п. 2 и 3 ст. 25 закона № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации». Но формы по этим отчетам были либо произвольными, либо утвержденными региональными органами занятости. А теперь, получается, будут федеральные формы.

Один отчет, как мы понимаем, появляется дополнительный: ранее мы его не подавали. Речь про «информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов».

В новом приказе нет формы по поводу вакансий. Но есть старый приказ Минтруда, от 20 октября 2021 года N 738н. Открываем там Приложение 8 и Приложение 9: это и есть формы для отчета по квотированию, которые заполняются непосредственно на сайте «Работа в России». Возможно, речь именно о них? Будем надеяться, что скоро будут официальные разъяснения от госорганов на этот счет.

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