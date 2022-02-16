«Ночной бухгалтер». Новый отчет о переводе сотрудников на удаленку придется сдавать всем

Отправляете офис на дистанционную работу? Сдавайте новую отчетность. Заботливый Минтруд подготовил бланк.
Опять
Нерабочие дни, отчеты о вакцинации, отчеты об удаленке — чего только не пережили бухгалтеры за последние два года! И вот опять: Минтруд опубликовал приказ, по которому всем работодателям придется сдавать новый отчет, если они перевели сотрудников на домашнюю работу.
О том, что такая отчетность быть должна, в законе о занятости ничего не сказано. Но новый приказ Минтруда ситуацию изменил. Готов бланк для нового отчета.
Вообще в бланке речь про «режим неполного рабочего времени». Но в связи с пандемией туда добавили пункт «или решение об организации удаленной работы».
Сдавать отчетность нужно будет в ЦЗН. В ней нужно будет указывать причину перевода сотрудников на удаленку, количество переведенных, период, на который планируется удаленка.
О том, как организовать удаленку правильно и разобраться с кадровыми документами, на «Клерке» есть запись крутого вебинара от эксперта.
Это, впрочем, еще не все. Роспотребнадзор готовит для работодателей рекомендации о том, как часто и сколько сотрудников нужно будет тестировать на ковид.
По этому случаю публикуем картину «бухгалтер просит пандемию наконец-то закончиться»:
Арифметика, которую мы заслужили
Минтруд на основе данных ПФР посчитал, что работающий российский пенсионер получает в среднем 66 тысяч рублей. Если это не про вас, может быть, вы просто не российский пенсионер?
Про скорость
Ладно требования от налоговиков прилетают абсурдные, они же еще и с опозданием приходят! Бухгалтеры жалуются, что проблема может быть в операторах ЭДО.
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Осторожно, мошенники
Печальная история о том, как злоумышленник «развел» на два миллиона бухгалтера нефтяной компании.
И отдельное предупреждение для тех, кто начинает зарабатывать на инвестициях: не попадитесь на новый трюк мошенников с предложением вложиться в газ.
Молния
Пока мы писали «Ночной бухгалтер», Госдума приняла в окончательном варианте закон об АУСН. Новый налоговый режим стартует уже в июле этого года.
Ваша немного сонливая редакция
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