«Ночной бухгалтер». Новый отчет о переводе сотрудников на удаленку придется сдавать всем

Отправляете офис на дистанционную работу? Сдавайте новую отчетность. Заботливый Минтруд подготовил бланк.

Опять

Нерабочие дни, отчеты о вакцинации, отчеты об удаленке — чего только не пережили бухгалтеры за последние два года! И вот опять: Минтруд опубликовал приказ, по которому всем работодателям придется сдавать новый отчет, если они перевели сотрудников на домашнюю работу.

О том, что такая отчетность быть должна, в законе о занятости ничего не сказано. Но новый приказ Минтруда ситуацию изменил. Готов бланк для нового отчета.

Вообще в бланке речь про «режим неполного рабочего времени». Но в связи с пандемией туда добавили пункт «или решение об организации удаленной работы».

Сдавать отчетность нужно будет в ЦЗН. В ней нужно будет указывать причину перевода сотрудников на удаленку, количество переведенных, период, на который планируется удаленка.

О том, как организовать удаленку правильно и разобраться с кадровыми документами, на «Клерке» есть запись крутого вебинара от эксперта.

Это, впрочем, еще не все. Роспотребнадзор готовит для работодателей рекомендации о том, как часто и сколько сотрудников нужно будет тестировать на ковид.

По этому случаю публикуем картину «бухгалтер просит пандемию наконец-то закончиться»:

Арифметика, которую мы заслужили

Минтруд на основе данных ПФР посчитал, что работающий российский пенсионер получает в среднем 66 тысяч рублей. Если это не про вас, может быть, вы просто не российский пенсионер?

Про скорость

Ладно требования от налоговиков прилетают абсурдные, они же еще и с опозданием приходят! Бухгалтеры жалуются, что проблема может быть в операторах ЭДО.

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Осторожно, мошенники

Печальная история о том, как злоумышленник «развел» на два миллиона бухгалтера нефтяной компании.

И отдельное предупреждение для тех, кто начинает зарабатывать на инвестициях: не попадитесь на новый трюк мошенников с предложением вложиться в газ.

Молния

Пока мы писали «Ночной бухгалтер», Госдума приняла в окончательном варианте закон об АУСН. Новый налоговый режим стартует уже в июле этого года.

Ваша немного сонливая редакция