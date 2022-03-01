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«Ночной бухгалтер». Будут вести учет микротравм сотрудников. Работать в опасных условиях нельзя

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Изменения, которые вы могли пропустить за известными событиями: с 1 марта заработали новые правила охраны труда.

Например, работодателям теперь надо вести учет микротравм сотрудников и оценивать риски на производстве.

А еще

Вот коротко о том, что меняется.

Будут отстранять от работы сотрудников, которые не используют выданные им средства индивидуальной защиты.

Кроме того, по новым правилам работодатель обязан создать безопасные условия труда для сотрудника, исходя из:

  • комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места;
  • факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников.

Вводится запрет на работу в опасных условиях труда. А еще надо будет вести обязательный учет микротравм (ссадин, кровоподтеков, ушибов мягких тканей, поверхностных ран и других повреждений), полученных работниками на производстве.

Посмотреть подробнее можно Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ.

Что нового у любимых

Тревожные новости — не повод не платить налоги. А еще не повод перестать присылать компаниям абсурдные требования, конечно. Вот очередное: налоговики потребовали КУДиР за три года и заодно оборотно-сальдовые ведомости:

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А еще бизнес стали пугать уголовкой прямо на комиссиях. На реальный закон, конечно, внимания не обращают.

Что еще запретили

Хаос в экономике продолжается. Только за сегодняшний день:

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