«Ночной бухгалтер». Налоговики поддержали мораторий на банкротство, но хотят все равно трясти бизнес

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Предложенный властями мораторий на банкротства в течение полугода ФНС как бы поддержала, но как бы и нет.

Деньги есть? А если найду?

Налоговики поддержали мораторий на банкротства с 1 марта 2022 года, который должен будет действовать 6 месяцев.

Но при этом поставили условия: дескать, надо, чтоб он действовал с момента публикации постановления (его еще нет), а еще надо, чтоб уже возникшие исполнительные производства по долгам продолжались.

В общем, как всегда: бизнес мы, конечно, поддержим, но и не иметь денег с этого бизнеса мы не согласны. Хотя не все так однозначно.

Мнение высказал Кирилл Степанов, старший партнер в юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры»:

— За последнее время налоговая все чаще прибегала к банкротным инструментам для последующего привлечения топ-менеджемента и собственников к субсидиарной ответственности в целях пополнения казны. А, как известно, банкротство по заявлению уполномоченного органа — это всегда сложный и негативный сценарий процедуры несостоятельности. Вот и в нашей ситуации, непосредственно перед введением моратория, мы увидели массированный заход заявлений о банкротстве от налогового органа в арбитражные суды.

В связи с этим, можно однозначно сказать, что введение моратория позволит бизнесу немного выдохнуть в текущих сложных условиях. Кому-то это даст возможность выйти из кризисной предбанкротной ситуации, а кому-то даст дополнительное время для планирования и подготовки самостоятельной процедуры банкротства.

Карина Урберг, партнёр-адвокат АБ «Центр Экономической Безопасности» добавляет:

— Я бы тут ставила вопрос о том, насколько эта мера поддержки сама по себе эффективна в настоящих условиях. ФНС как взыскивала так и будет взыскивать налоги. Более того, я думаю, что сейчас она будет это делать с ещё большим энтузиазмом.

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Ваша со сказочным видом из окна редакция

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