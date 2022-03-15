Какой режим налогообложения выбрать ИП и ООО в 2022 году

Перед тем, как запустить предпринимательскую деятельность, бизнесу важно выбрать систему налогообложения. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть уровень прибыли, вид деятельности, количество персонала и другие критерии.

Разберемся, какие налоговые режимы существуют и какими плюсами и минусами обладает каждый из них.

Общая сводка по налоговым режимам

По действующему законодательству в России действует пять режимов налогообложения, четыре из которых — специальные (льготные). Юрлицам доступны три из пяти существующих режимов. У ИП выбор шире — они могут применять любой режим.

В 2021 был упразднен ЕНВД. Но зато с 1 июля 2022 года вводится новая система налогообложения – автоматизированная упрощенка (АУСН), пока в качестве эксперимента в нескольких регионах. АУСН смогут применять и организации и ИП.

Системы налогообложения Общая система (ОСНО)

Специальные налоговые режимы АУСН (доходы) УСН (доходы минус расходы) ЕСХН (Сельско- хозяйственный налог) ПСН (Патентная система) НПД (налог на самозанятость) АУСН (доходы-расходы) УСН (доходы) Эти режимы могут применять юридические лица Эти режимы юрлицам не доступны Эти режимы могут применять ИП

Зарегистрируйте ИП или ООО без походов в ФНС, пошлин и нотариуса с помощью сервиса Тинькофф Бизнес.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Наиболее распространенная система среди субъектов малого бизнеса — это УСН или «упрощенка», как ее называют в обиходе.

В бюджет необходимо уплачивать один налог (в зависимости от выбранного объекта налогообложения):

С доходов — от 0% до 6%, повышенная ставка — 8% применяется при доходе от 150 до 200 млн руб. или количестве персонала от 100 до 130 человек. Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут применять налоговые каникулы (если они приняты в конкретном регионе) и применять ставку 0%.

— — С доходов за минусом расходов – до 15%, повышенная ставка – 20% применяется, если достигнуты показатели, указанные выше. Минимальный налог 1% от дохода уплачивается, если налог, рассчитанный обычным образом, меньше минимального налога.

При отсутствии доходов налог на УСН не уплачивается. В отдельных случаях организации на упрощенке обязаны платить налог на имущество (если стоимость объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость, см. п. 2 статьи 346.11 НК).

Размер ставки налога по УСН зависит от региона, во многих субъектах РФ действуют свои льготные ставки, поэтому уточняйте этот момент в своей налоговой перед регистрацией бизнеса.

Налог придется уплачивать в бюджет ежеквартально, но зато саму отчетность можно сдавать только один раз в год.

Для тех, кто использует систему УСН «доходы», доступно уменьшение налога на сумму страховых взносов, уплаченных за работников (для ИП еще и на взносы «за себя»). При этом уменьшать налог можно на 50% при наличии работников, а ИП, который работает в одиночку, может уменьшать налог на 100%.

Для работы на УСН законом установлены ограничения, которые нужно учитывать, выбирая этот режим для будущей деятельности:

работников не должно быть больше 130;

прибыль за год — не больше 200 млн руб;,

остаточная стоимость ОС не должна превышать 150 млн руб.;

нельзя заниматься видами деятельности, которые перечислены в п. 3 ст. 346.12 НК (например: производить подакцизные товары, добывать полезные ископаемые);

у организаций не должно быть филиалов и представительств, а доля в их уставном капитале других организаций, не должна быть больше 25%.

Тинькофф Онлайн-бухгалтерия для ИП на УСН-6% или патенте. Ведите учет бесплатно в личном кабинете или мобильном приложении. Узнать больше о возможностях онлайн-бухгалтерии

Что выгоднее: УСН «доходы» или УСН «доходы минус расходы»?

Чтобы определиться, какой режим «упрощенки» более выгоден для вашего бизнеса, попытайтесь посчитать:

какой доход планируется;

сколько текущих расходов придется нести;

какие расходы вы сможете подтвердить документально перед налоговой (чеками, товарными накладными, закрывающими актами, путевыми листами и т. д.).

Исходя из вводных данных станет понятно, какой режим применять.

Считается, что УСН «доходы» подходит, если бизнес предполагает минимальное количество расходов. Т. е. их объем не будет слишком сокращать прибыль. Условно говоря, расходы составляют менее 70% от количества доходов. Либо траты сложно подтвердить документально.

Обычно системой УСН «доходы» пользуются консультационные компании, агентства недвижимости, бюро переводов, юридические фирмы и т. д.

УСН «доходы минус расходы» более выгодна для субъектов, которые имеют много регулярных расходов (70-80%) от дохода, при этом траты легко можно подтвердить перед налоговой инспекцией (есть в наличии все чеки, закрывающие акты, накладные и т. д.). Этот вариант чаще выбирают предприятия розничной торговли или общепита.

Совет: Ориентироваться на долю расходов 70-80% стоит только, если ставки по УСН стандартные: 6% и 15%, соответственно. Для более точного расчета предварительно уточните разницу между ставками в вашем регионе.

Объект налогообложения — доходы (6%) Плюсы Минусы Простой и доступный учет. В книгу учета вносятся только доходы, уплаченные взносы и пособия Расходы не учитываются, поэтому если в конкретном отчетном периоде были большие затраты, можно уйти в минус Низкая ставка налога — 6%. При этом в регионах она может быть снижена до 1% (п.1 ст. 346.20 НК РФ) Налог придется платить даже при фактических убытках в бизнесе, но при наличии поступлений от покупателей. Базу нельзя уменьшить на прошлогодние убытки Сумму налога можно уменьшить на пособия по больничным листам (за счет работодателя), страховые взносы за сотрудников, а в случае с ИП — на фиксированные взносы. Также налог можно уменьшить на торговый сбор Ограничение уменьшения налога на взносы при наличии сотрудников Объект налогообложения «доходы минус расходы» (15%) Плюсы Минусы Сумма дохода сокращается на расходы Списать можно не все затраты, полный перечень представлен в ст. 346.16 НК РФ. Учитываются только документально подтвержденные расходы Ставка налога — 15% в регионах может быть снижена до 5%. ИП могут получить налоговые каникулы и два налоговых периода не платить налог. Обязательно ознакомьтесь с местными законами Есть минимальный налог — 1% от выручки. Если расходы превысили доходы, то 1% все равно заплатить придется Налоговую базу можно уменьшить на прошлогодние убытки (п. 7 ст. 346.18 НК РФ) Более сложный учет, чем на УСН «доходы». Нужно подтверждать расходы первичными документами, правильно их отражать в налоговом учете

Комплексная поддержка для малого бизнеса: от регистрации ИП и ООО до открытия и сопровождения расчетного счета — в пакетном предложении Тинькофф.

Что такое автоматизированная упрощенка (АУСН)?

С 1 июля 2022 года в качестве эксперимента в нескольких регионах России вводится еще один режим налогообложения, доступный для ИП и компаний. Правда в середине года начать использовать АУСН смогут пока только вновь зарегистрированные компании, перейти с другого режима не получится (только с 1 января 2023 года).

В Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан субъекты бизнеса смогут перейти на систему автоматизированной УСН, если:

они имеют в штате не больше 5 сотрудников;

годовой оборот не превышает 60 млн рублей,

сумма основных средств — не более 150 млн рублей,

— в структуре предприятия нет филиалов или обособленных подразделений.

Объекта налогообложения также планируется два: «доходы» со ставкой — 8% и «доходы минус расходы» по ставке — 20% (также есть минимальный налог — 3% по аналогии с минимальным налогом на УСН).

Из преимуществ:

освобождение от сдачи налоговой отчетности в инспекцию;

нулевые взносы на страхование для сотрудников и ИП (уплачиваются только взносы на травматизм, но они фиксированные — 2 040 руб. в год);

— освобождение от некоторых видов налогов (на прибыль, на имущество, НДС и НДФЛ), но с рядом исключений;

самое главное – полностью автоматизированный расчет: налоговая сама собирает данные о доходах и расходах с ККТ, уполномоченного банка или через личный кабинет налогоплательщика, и по ним рассчитывает сумму налога.

не нужно вести налоговый учет и КУДиР.

Патентная система налогообложения (ПСН)

Патентная система разработана только для индивидуальных предпринимателей. Патент применяется к определенному виду деятельности. То есть если ИП ведет несколько направлений бизнеса, а под патент попадает только один из них, то ему придется совмещать два режима (например: УСН и патент).

Список видов деятельности, которые попадают под патент, утверждается властями региона.

Преимущества ПСН:

патент покупается на определенный срок: от одного месяца до года, с ФНС предпринимателю практически не придется общаться (только при подаче заявления об уменьшении патента на взносы или если запросят Книгу учета);

не требуется сдавать налоговые отчеты;

из документов нужно вести только отдельную книгу учета доходов;

цена патента зависит от потенциально возможного дохода и устанавливается местной властью региона.

Минусы:

фактический доход на сумму патента не влияет, если предприниматель ничего не заработает, уплаченные деньги ему ИФНС не вернет;

ограничение по количеству сотрудников составляет — не более 15 человек;

— годовой доход не должен превышать 60 млн рублей (включая доходы и по другим системам налогообложения, если ИП совмещает их с ПСН).

Если ИП «слетает» с патента из-за увеличенного штата или выросшего дохода, то он автоматически попадает на ОСНО, если раньше не подавал заявление о переходе на УСН.

Единый сельскохозяйственный налог (сельхозналог, ЕСХН)

Особенность данного режима в том, что он применяется теми компаниями, ИП, которые производят сельскохозяйственную продукцию, занимаются рыбоводством и животноводством. Ключевое слово «производят». Если вы покупаете сырье у фермеров и делаете продукт для конечного потребителя, применять ЕСХН не получится.

Налоговая ставка составляет 6% от разницы между доходами и расходами.

Этот спецрежим освобождает сельскохозяйственников от уплаты:

налога на прибыль (НДФЛ — для ИП);

— налога на имущество, если оно служит для бизнеса (тракторы, оборудование и т. д.).

Налог на профессиональный доход (НПД), самозанятость

Относительно новый налоговый режим, был введен только в 2019 году. Его могут применять только ИП без работников, и обычные физические лица, которые оказывают услуги (выполняют работы) и/или продают товары собственного производства. Годовой доход таких лиц при этом не должен превышать 2,4 млн рублей.

Налоговая ставка — 4% от дохода, полученного от физлиц, и 6% — от дохода, полученного от организаций.

На НПД не нужна онлайн-касса для продаж, отсутствует необходимость сдачи отчетов и деклараций.

Предприниматель регистрируется в онлайн-приложении «Мой налог», и все отношения с налоговой разрешаются там же.

Режим налогообложения удобен исключительно для микробизнеса, в основном, его используют мастера бьюти-индустрии, репетиторы, переводчики и другие фрилансеры.

Общая система налогообложения (ОСНО)

Этой системой вправе пользоваться все ИП и юридические лица. Однако предпринимателям придется вести в полном объеме налоговый учет, а компаниям – еще и бухгалтерский, сдавать много отчетности, рассчитывать и вовремя перечислять ряд налогов:

На прибыль для организаций в размере 20% или НДФЛ для ИП — 13%. На имущество. НДС (ставки от 0% до 20% в зависимости от вида реализуемых товаров, работ, услуг). Можно уменьшить на сумму «входящего» НДС, выставленного поставщиками, при соблюдении определенных условий (в частности наличия счетов-фактур и других первичных документов).

Для начинающего бизнеса ОСНО не выгодна, если компания или ИП не заинтересованы в возмещении сумм НДС, так как этот режим дорогой и трудоемкий.

Важно: ОСНО — единственный режим, который присваивается по умолчанию. О желании применять спецрежим компания или ИП должны сообщать отдельно (например: подать вместе с документами на регистрацию заявление о переходе на УСН). Если компания (ИП) не заявит о переходе на спецрежим, налоговики будут считать, что субъект применяет ОСНО. Поэтому рекомендуем сразу при регистрации бизнеса делать взвешенный выбор.

Критерии выбора режима налогообложения в 2022 году

Итак, для того, чтобы выбрать налоговую систему, которая подойдет именно вашему бизнесу, проанализируйте следующие показатели:

организационно-правовая форма: ИП или ООО;

количество сотрудников;

торговый оборот и предполагаемый доход;

доля расходов;

место ведения бизнеса (регион регистрации);

налоговые ставки, установленные местными властями;

способ приобретения товаров для перепродажи (будет ли у вас бухгалтерская первичка, подтверждающая финансово-хозяйственные операции);

наличие контрагентов, которые рассчитывают на зачет НДС.

Имейте в виду, что чем меньше обязательных выплат делает бизнес в бюджет, чем проще и доступнее отчетность, тем больше остается ресурсов для развития бизнеса, и тем ниже налоговые риски.