«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры жалуются на дефицит бумаги для чеков. ФНС обещает не штрафовать за это

Сказать, что цены растут — ничего не сказать для бухгалтеров, которые в шоке от стоимости бумаги для принтеров, чековых лент и картриджей для принтеров. Впрочем, есть и проблеск света: за отсутствие бумажных чеков налоговики пообещали не штрафовать. Пока.

Так и быть, пока без штрафов

Наши читатели делятся болями из повседневной жизни: цены на бумагу А4 взлетели в несколько раз, а чековая лента и вовсе исчезает из продаж. Как дальше работать с документами?

Пока коллеги делятся ситуацией из разных городов, налоговики официально заявили: штрафовать, если не на чем печатать чеки, бизнес не будут.

Главное, чтобы расчет был зафиксирован в кассе.

Ну и заодно порекомендовали переходить на электронные чеки.

Читатели все равно волнуются:

«а по поводу бумаги что-нибудь говорят?»

И продолжают делиться:

«Как в старой песне — бумага производится в России (Светокопи, Офисмаг, Комус...), но химреактивы импортные, поэтому в том же комусе она по 500р. Январь 260. Март 320 (последнюю в Офисмаге взяли). Сейчас уже 450-500»

Как у вас ситуация?

Пока что

...налоговые проверки никто не останавливал, а потому и риски для бизнеса никуда не делись, обсуждают бухгалтеры. Для тех, кто запутался, каких же все-таки проверок не будет — небольшая напоминалка.

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Много всего про карточки

И опять про банковские. Из новостей:

Еще больше про МИР и то, где такую карту получить — в нашем небольшом обзоре.

Бухгалтерское

На случай, если вас тоже утомил флешмоб уходящих из России компаний и торгов на фондовом рынке, ловите обзор чисто бухгалтерских новостей за последнее время.

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