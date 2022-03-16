«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры жалуются на дефицит бумаги для чеков. ФНС обещает не штрафовать за это

Сказать, что цены растут — ничего не сказать для бухгалтеров, которые в шоке от стоимости бумаги для принтеров, чековых лент и картриджей для принтеров. Впрочем, есть и проблеск света: за отсутствие бумажных чеков налоговики пообещали не штрафовать. Пока.
Так и быть, пока без штрафов
Наши читатели делятся болями из повседневной жизни: цены на бумагу А4 взлетели в несколько раз, а чековая лента и вовсе исчезает из продаж. Как дальше работать с документами?
Пока коллеги делятся ситуацией из разных городов, налоговики официально заявили: штрафовать, если не на чем печатать чеки, бизнес не будут.
Главное, чтобы расчет был зафиксирован в кассе.
Ну и заодно порекомендовали переходить на электронные чеки.
Читатели все равно волнуются:
«а по поводу бумаги что-нибудь говорят?»
И продолжают делиться:
«Как в старой песне — бумага производится в России (Светокопи, Офисмаг, Комус...), но химреактивы импортные, поэтому в том же комусе она по 500р. Январь 260. Март 320 (последнюю в Офисмаге взяли). Сейчас уже 450-500»
Как у вас ситуация?
Пока что
...налоговые проверки никто не останавливал, а потому и риски для бизнеса никуда не делись, обсуждают бухгалтеры. Для тех, кто запутался, каких же все-таки проверок не будет — небольшая напоминалка.
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Начало 17 марта, в 10:00 мск.
Много всего про карточки
И опять про банковские. Из новостей:
- За пластиковую карту UnionPay в Газпромбанке придется выложить 15 тысяч. Зато цифровая — бесплатно
- Если вы хотите пользоваться SberPay, заведите карту «Мир» от Сбера. Другие она не примет
Еще больше про МИР и то, где такую карту получить — в нашем небольшом обзоре.
Бухгалтерское
На случай, если вас тоже утомил флешмоб уходящих из России компаний и торгов на фондовом рынке, ловите обзор чисто бухгалтерских новостей за последнее время.
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