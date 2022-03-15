Новые коды в платежках, ЭЦП, банкроты и дефолт: чем живут бухгалтеры на «Клерке» прямо сейчас

Если вы тоже все знаете про скачки доллара и новые валютные правила, но при этом ничего не помните из бухгалтерских новшеств, то вот вам подборка самого актуального за последнюю неделю. Вместе разберем, что обсуждают бухгалтеры в последнее время.

Про новые коды в платежках

С 1 мая 20222 станет больше кодов в платежках на перечисление зарплаты. Добавятся еще два, сейчас их всего три.

Коды зависят от вида дохода и того, обращается ли взыскание на этот доход по закону № 229-ФЗ от 02.10.2007.

Про зарплаты

Проблем у бизнеса становится все больше, бывают и ситуации с блокировкой счета, например. Что в таком случае будет с удержаниями из зарплаты сотрудника, которые нужно отправить приставам?

Бухгалтеры говорят, что платеж должен пройти.

Правда, лучше перестраховаться, пойти в банк или на почту и отправить платеж через них.

А вот если сотрудник не просто должен приставам, а банкрот — то его зарплату надо отправлять финансовому управляющему.

Еще один момент — с районными коэффициентами к зарплате. Их не будут менять до 1 сентября 2025 года.

Про маркировку

На волне происходящего пошли слухи, что маркировку товаров могут отменить. Пока точно известно, что власти предлагают перенести сроки:

для маркировки молочки — на 1 сентября 2022;

для маркировки воды — на 1 марта 2023 года.

Про ЭЦП

Если у ИП одна квалифицированная подпись, применять ее на нескольких торговых точках нельзя.

Придется оформлять электронные подписи на сотрудников.

Об этом рассказала ФНС в письме № ПА-3-24/1833@ от 02.03.2022.

А еще о дисквалификации директора контрагента теперь можно получить платную выписку с ЭЦП налоговой.

Про недостоверность адреса

ФНС разобрала на своем сайте ситуацию про гаражный кооператив, и напомнила, что гаражный кооператив можно исключить из ЕГРЮЛ из-за недостоверного адреса.

А поговорить

Стоит ли происходящее вокруг сейчас ухода из профессии?

Наши читатели говорят так:

«Сейчас в такой геополитической и экономической обстановке, потерять работу-дорогое удовольствие (ЖКХ и прочие ежемесячные платежи никто не отменял). Может быть найти работу в больших городах — можно, а вот в маленьких , особенно не разгуляешься с выбором, зарплатный потолок например у нас в Волгограде — 20-25 тыс. руб.»

Есть другие мнения:

«Имея почти 30 лет стажа главбухом очень малого бизнеса, я знаю, что мой набор компетенций﻿ оценить реальными деньгами сложно. После пандемических атак законотворцев ощущение выгорания достигло критических отметок, пока в профессии удерживают только суперлояльные отношения с работодателями. Боюсь, что нынешняя ситуация вкупе с перспективой полностью перекроенного НК окончательно добьёт и меня, и малый (но такой нужный) бизнес.»

Еще обсуждают возможный дефолт и готовятся встретить его, в случае чего, во всеоружии.

И конечно, возвращаются к старым добрым будничным проблемам — например, что столичный ФСС придирается к форме 22 по мелочам.

Вместо послесловия

Что меняется на бухгалтерском рынке прямо сейчас? Как бухгалтерам справляться с нахлынувшим кризисом и продолжать работу без седых волос?

Подытожила Янина Рогозинская, основательница бухкомпании ABAT GROUP и онлайн-школы бухгалтеров ABAT SCHOOL:

— Конечно, стоит держать руку на пульсе событий и отслеживать те изменения законодательства, которые касаются вашей работы. И да, работать сейчас придется больше. На бухгалтерском рынке труда кандидатов будет больше, потому что расходы на оплату труду будут увеличиваться. У бухгалтеров-фрилансеров может стать немного меньше работы, потому что не весь бизнес переживет этот кризис.