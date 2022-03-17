«Ночной бухгалтер». Налоговиков интересует, на что вы тратите деньги

Мытарей все больше интересуют физлица, причем особенно они отслеживают большие расходы: куда и на что вы тратите деньги.
Почему и зачем
Во-первых, это красиво... Но если серьезно, то следят за крупными покупками — недвижимости, транспорта, например. Вдруг вы сдаете свои покупки потом в аренду и не платите с этого налоги?
Такие расходы налоговики тщательно анализируют и потом — при необходимости — начинаются допросы и проверки.
Авторы Телеграм-канала «Налоговый инспектор» считают, что это — результат развития системы АИС Налог-3. Впрочем, стоит ли переживать на самом деле?
Комментирует эксперт «Клерка», налоговый адвокат Вячеслав Василевский:
— Налоговики сейчас и расходы сильно не отслеживают. Обороты по картам у населения сейчас колоссальные, но по ним никто вопросов не задаёт. Просто ещё не пришло время. Большое количество жилого имущества приобретается в ипотеку, а стартовый взнос на неё всегда можно объяснить. Я думаю, время «трепать» физлиц ещё не пришло. Последние события в мире говорят о том, что основным источником пополнения бюджета останутся юрлица.
Однако
Похоже, бизнесу всерьез собираются дать налоговые каникулы: конечно, не всем и при определенных условиях, но разговоры об этом становятся все активнее.
Новые меры поддержки разрабатывают для возможных безработных из-за нового кризиса: в кабмине заявили, что для них создадут 400 тысяч временных вакансий.
Осторожно, мошенники
Появилась новая схема: бизнесу на почту приходит рассылка с просьбой оплатить счет. Сумма в счете небольшая, и иногда бухгалтеры без лишних разбирательств просто оплачивают его. А на деле оказывается, что это мошенники.
Эхо ККТ
Глава Минпромторга сегодня заявил, что никакого дефицита кассовой ленты в России нет, но не все с ним в этом согласны. Бухгалтеры говорят совсем другое и советуются по частностям — например, что делать, если ККТ не поддерживает режим без бумажных чеков.
Чему учиться
Собрали самлое важное, чему важно научиться прямо сейчас, чтобы сделать свою работу максимально эффективной:
Антикризисное управление: как боссу спасти бизнес и своих сотрудников в новых реалиях
Пока все вокруг ловят панические атаки и впадают в ступор из-за новостей, собственникам и топ-менеджерам надо взять себя в руки и думать о спасении бизнеса.
Как это сделать максимально эффективно?
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Ваша сонная редакция
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
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