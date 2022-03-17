«Ночной бухгалтер». Налоговиков интересует, на что вы тратите деньги

Мытарей все больше интересуют физлица, причем особенно они отслеживают большие расходы: куда и на что вы тратите деньги.

Почему и зачем

Во-первых, это красиво... Но если серьезно, то следят за крупными покупками — недвижимости, транспорта, например. Вдруг вы сдаете свои покупки потом в аренду и не платите с этого налоги?

Такие расходы налоговики тщательно анализируют и потом — при необходимости — начинаются допросы и проверки.

Авторы Телеграм-канала «Налоговый инспектор» считают, что это — результат развития системы АИС Налог-3. Впрочем, стоит ли переживать на самом деле?

Комментирует эксперт «Клерка», налоговый адвокат Вячеслав Василевский:

— Налоговики сейчас и расходы сильно не отслеживают. Обороты по картам у населения сейчас колоссальные, но по ним никто вопросов не задаёт. Просто ещё не пришло время. Большое количество жилого имущества приобретается в ипотеку, а стартовый взнос на неё всегда можно объяснить. Я думаю, время «трепать» физлиц ещё не пришло. Последние события в мире говорят о том, что основным источником пополнения бюджета останутся юрлица.

Однако

Похоже, бизнесу всерьез собираются дать налоговые каникулы: конечно, не всем и при определенных условиях, но разговоры об этом становятся все активнее.

Новые меры поддержки разрабатывают для возможных безработных из-за нового кризиса: в кабмине заявили, что для них создадут 400 тысяч временных вакансий.

Осторожно, мошенники

Появилась новая схема: бизнесу на почту приходит рассылка с просьбой оплатить счет. Сумма в счете небольшая, и иногда бухгалтеры без лишних разбирательств просто оплачивают его. А на деле оказывается, что это мошенники.

Эхо ККТ

Глава Минпромторга сегодня заявил, что никакого дефицита кассовой ленты в России нет, но не все с ним в этом согласны. Бухгалтеры говорят совсем другое и советуются по частностям — например, что делать, если ККТ не поддерживает режим без бумажных чеков.

Чему учиться

Собрали самлое важное, чему важно научиться прямо сейчас, чтобы сделать свою работу максимально эффективной:

Антикризисное управление: как боссу спасти бизнес и своих сотрудников в новых реалиях Пока все вокруг ловят панические атаки и впадают в ступор из-за новостей, собственникам и топ-менеджерам надо взять себя в руки и думать о спасении бизнеса. Как это сделать максимально эффективно? Мониторить ситуацию вокруг Продумать финансовую подушку безопасности Оптимизировать процессы, что-то передать на аутсорсинг Принимать быстрые и гибкие решения Подробнее о том, какими инструментами пользоваться, мы поговорим на вебинаре от Учебного центра «Градиент Альфа». Начало 18 марта в 17.00 мск Участие бесплатное. Записаться можно тут

Ваша сонная редакция