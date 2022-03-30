«Ночной бухгалтер». Разделить ставку на несколько сотрудников и каждому платить полную зарплату... Вот так предлагают помочь бизнесу

Безработица будет усливаться, надо что-то придумать, решили в Федерации независимых профсоюзов.

Эммм

А почему бы не предложить разделить одну ставку на несколько человек без потери заработка? То есть рабочая неделя будет сокращена: пока один трудится на ставке, другой сотрудник отдыхает. За работников мы, конечно, рады, но что делать компании, которой каждому надо платить зарплату?

Работать по очереди — такого еще не было :-). Наш юзер BuhKoza выразил общее мнение сообщества: «Вот что ни новость, так очередной бред. Профсоюзы забыли сказать, где именно предприятия должны взять денег на две заработные платы за одну работу. Вот так повышение производительности труда, е-мое».

Мы сами не рады сообщать вам такие бредовые новости, поверьте!

Грозные письма

Бухгалтеры, которые получают 100500 требований из налоговой, уже мало чего боятся. Но вот такие петиции про штрафы за персональные данные, конечно, напрягают. Это спам, не ведитесь.

А вот это, к сожалению, правда: Сбер сообщает клиентам, что отменяет одобренную, но не подписанную ипотеку по старым ставкам. Им предлагают подать заявки заново, но уже по ставке от 19%. Неподъемно!

Бегают с письмами за работодателями в Центрах занятости: даже если вакансий нет, компаниям надо отчитываться. Иначе — штрафы.

Бухучет и налоги в 2022 сильно изменились Посетите семинар «Бухгалтерский учет и налогообложение в 2022 году. Отчетность за 1-й квартал 2022 года. Судебная практика» 7 апреля (четверг), с 10:00 до 17:00 Семинар пройдет в Санкт-Петербурге с двумя ведущими спикерами СПб: Алексеем Куликовым и Константином Неверко. Возможно онлайн участие. Рассмотрят: 1. «Контрзападные» поправки в законодательстве. 2. Введение с 2023 года нового способа уплаты налогов посредством ЕНП. 3. Практика проведения налоговыми органами зачётов переплат в счёт недоимок: проблемы уплаты авансов. 4. Проблемные вопросы по НДС. 5. Зарплатные налоги и НДФЛ. Изменение с 2023 даты признания в качестве дохода зарплаты и необходимость формирования новых регистров налогового учёта. 6. Изменения в бух. учете. Новое в применении ФСБУ. Переходный период. 7. Изменения в налогообложении прибыли. Отчетность. 8. Новое в исчислении и уплате авансов по налогу на имущество, транспортного и земельного налога. Записывайтесь >>

Ничего не понятно, но красивое

Это мы про тысячи инструкций, которые сейчас валятся на бухгалтеров в сети про работу с иностранными контрагентами и про новые льготы.

У нас только понятные статьи:

— Налоговые меры поддержки бизнеса: март-апрель 2022 года. Налоговые льготы, гранты, банкротство.

— Как оплатить услуги иностранного контрагента. Какие документы нужны при сделках с иностранными партнерами, как правильно оформить платежку, что с НДС.

Многие организации и предприниматели не до конца разобрались, как работать в новых условиях с партнерами за рубежом Как совершать сделки, как рассчитываться валютой, что делать с выручкой и т.д.? Ответить на актуальные «горячие» вопросы готов Ак Барс Банк. 30 марта в 11 часов пройдет бесплатный вебинар на тему: «Как работать с зарубежными партнерами в 2022 г.». Что в программе: обязательная продажа валютной выручки;

ограничения по операциям нерезидентов;

проведение платежей с зарубежными контрагентами;

какие операции резидентов с нерезидентами запрещены;

как выплатить сотруднику командировочные при поездке за границу. Спикер: эксперт по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова Зарегистрироваться

Куда же без сбоя Бухгалтеры третий день не могут отправить отчетность в ФСС. Вероятно, очередной сбой. Тем, кто столкнулся со сбоем ФНС 20-18 трехдневные задержки покажутся цветочками.

Ваша без профсоюзного билета редакция