Можно ли не платить премию сотруднику, если он уволился?

Что делать в этом случае? Вполне логичен вопрос — можно ли не платить в таком случае и надо ли это как-то оформить. Ситуация не так проста, как кажется.

Премия уволенного сотрудника

Как правило, в локальных актах компаний мы встречаем следующую формулировку: «Ежегодная премия — это премия за выполнение задач на соответствующий календарный год». С точки зрения закона, основанием для поощрения является соблюдение работником внутренних правил, выполнение обязанностей и т. д. Более того, обычно устанавливаются сроки оценки выполнения показателей, например, до конца февраля. А вот сроки выплаты премии зачастую отсутствуют.

Отсюда делаем вывод, если человек увольняется до подведения итогов, компания не обязана платить ему премию раньше, то есть в день увольнения. Однако даже фраза о выплате на усмотрение компании полностью не защищает от рисков.

Дело в том, что в ЛНА указывают критерии и условия премии, а также основания для ее лишения. Но «увольнение сотрудника» в качестве основания не указано. Поэтому самый безопасный вариант — если сотрудник выполнил все условия для ее получения — заплатите ему в день выплаты и всем остальным сотрудникам. Даже после увольнения.

Как это можно сделать, мы рассказывали в этой статье.

Да, можно внести изменение в Положение о премировании и не платить тем, кто уволился. Но законным это будет только, если человек не выполнит условие для ее получения.

Судебная практика

И судебная практика подтверждает правило. Суды признают, что невыплата тому, кого уже нет в компании, но работал в период, за который начисляю премию, будет дискриминацией. Прекращение договора не лишает сотрудника права на получение вознаграждения за труд.

Например, это сказано в Определении 7-го кассационного суда общей юрисдикции от 21.01.2021 № 88-773/2021, Определении 1-го кассационного суда общей юрисдикции от 27.01.2020 № 88-1174/2020. Дискриминация в начислении зарплаты запрещена, на основании ст. 132 ТК.

Более того, если вы исправите Положение, но не ознакомите сотрудника с новой редакцией, документ на него не будет распространяться. С учетом ст. 22 ТК компания обязана знакомить работников под роспись с локальными актами, связанными с их деятельностью. Так что с компании могут взыскать сумму премии работнику, а еще судебные издержки и моральный вред, если работник будет требовать.

Отмечу, что в соответствии со ст. 8 ТК нельзя применять локальные и правила, которые ухудшают положение работников по сравнению с теми, что установлены законом. Ст. 129 кодекса относит премию к заработной плате, и исходя из этого суд в трудовом споре может обязать компании заплатить бывшему работнику.

А здесь еще один риск — штраф до 50 тыс. рублей по ст. 5.27 КоАП за неполную выплату зарплаты.

Хотя есть и кейсы, когда отсутствие премии после увольнения не признается дискриминацией. Например, так посчитал Нижегородский областной суд в Апелляционном определении от 10.04.2018 по делу № 33—3694/2018.

Другими словами, самый безрисковый подход — все же заплатить человеку премию, если он выполнил все плановые показатели, но уволился к моменту выплаты. Или еще более детально формулировать критерии и правила в Положении о премировании, и в случае спора быть готовым доказать свою позицию в суде.