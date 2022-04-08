«Ночной бухгалтер». Налоговики зачитывают налоги как хотят: переплату превращают в долг

Историй с самовольным зачетом переплат и долгов налоговиками становится все больше.

Магия вне Хогвартса

Инспекторы все чаще зачитывают переплату в счет якобы долга, а потом на месте уже оплаченных налогов появляются долги.

Вот, например, сдали вы декларацию по упрощенке, налоговики решили, что вы не хотите платить и у вас долг, и зачли в его счет уже уплаченные страховые взносы.

Вы не знали и прислали оплату по УСН. И теперь по УСН переплата, а по взносам — долг. Магия!

О таких историях на «Клерке» писали много раз. Вот, например:

Клерки спрашивают:

«Нам постоянно шлют письма о наличии переплат, которые таковыми не являются. А после письма они, значит, уже могут зачитывать самовольно. Как этому противостоять?»

И говорят, что так у многих было:

«Ни одного письма по переплатам не поступало, зато куча штрафов и пеней, которых не существует».

Что же будет, когда введут единый налоговый платеж?

До 15 апреля

Не забудьте подать налоговикам уведомление, если собираетесь перейти на ежемесячные авансы по прибыли.

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Точно не в Сбере: там такой возможности больше нет.

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Доллар падает все ниже. Центробанк понизил ключевую ставку до 17% и судя по всему, будет снижать ее и дальше.

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