«Ночной бухгалтер». Грядет новая волна проверок по самозанятым

К кому придут

Если коротко, то ко всем, кто работает с самозанятыми или ИП по договорам ГПХ. Проведут камеральную проверку, если только заподозрят подмену трудовых отношений.

В новом письме, которое ФНС разослала инспекциям на местах, подробно разобрали признаки такой подмены.

По сути, ничего фундаментально нового в них нет — скорее, это обобщение информации, которую многие компнании и так уже наверняка знают. Только изложено все подробнее.

Авторы письма приводят любопытный пример, когда подмену трудовых отношений признали. Вот его описание:

«...непосредственным заказчиком услуг ИП был работодатель, местом оказания услуг являлся его офис, индивидуальные предприниматели не оплачивали аренду помещений, техники и другого оборудования. Работники находились на территории организации 40 часов в неделю и выполняли свои должностные обязанности. При этом организация ежемесячно выплачивала индивидуальным предпринимателям денежное вознаграждение независимо от фактического выполнения работ и составления подтверждающих документов».

Комментирует Людмила Ганичева, эксперт по малому бизнесу, генеральный директор ООО «Стандарты аудита»:

— Компаниям, работающим с самозанятыми, стоит быть готовыми к волне камеральных проверок. ФНС России напомнила коллегам об успешной судебной практике по переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые. На практике та же систематичность, например, встречается очень часто: продвижение в соцсетях, клининг, юридические, бухгалтерские услуги и т.п. Срочно проанализируйте свои договоры и характер взаимоотношений с самозанятыми и подготовьте аргументы в пользу гражданско-правовых отношений.

Однако, здравствуйте

ФСС рассылает работодателям чужие больничные. Например, на сотрудников, которые уволились больше года назад.

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