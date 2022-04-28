Безопасная доля вычетов по НДС на 2 квартал 2022 года

Прежде чем сдавать декларацию, узнайте, какая безопасная доля вычета НДС установлена в вашем регионе. Это поможет избежать лишнего внимания со стороны налоговиков и проверок.

Если данные у компании выше данных по региону, налоговики заинтересуются организацией. Доля уменьшения НДС является одним из критериев при назначении выездной проверки.

Расчет безопасной доли вычетов по регионам России производится на основании формы 1-НДС, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы.

Регион Доля вычетов, %* Центральный ФО Белгородская область 86, Брянская область 89,07 Владимирская область 85,49 Воронежская область 92,03 Ивановская область 91,21 Калужская область 90,17 Костромская область 87,86 Курская область 91,19 Липецкая область 103,01 Московская область 89,87 Орловская область90,82 90,82 Рязанская область 88,27 Смоленская область 96,44 Тамбовская область 94,27 Тверская область 91,00 Тульская область 98,03 Ярославская область 89,04 Город Москва 92,79 Северо-Западный ФО Республика Карелия 73,12 Республика Коми 82,36 Архангельская область 97,35 Вологодская область 101,45 Калининградская область 67,28 Ленинградская область 92,18 Мурманская область 151,11 Новгородская область 98,36 Псковская область 94,27 Город Санкт-Петербург 96,18 Ненецкий АО 0 Северо-Кавказский ФО Республика Дагестан 85,38 Республика Ингушетия 94,63 Кабардино-Балкарская Республика 90,98 Карачаево-Черкесская Республика 87,03 Республика Северная Осетия — Алания 87,32 Чеченская Республика 95,49 Ставропольский край 90,46 Южный ФО Республика Адыгея 83,98 Республика Калмыкия 70,79 Республика Крым 92,39 Краснодарский край 85,18 Астраханская область 84,82 Волгоградская область 98,53 Ростовская область 85,72 Город Севастополь 81,91 Приволжский ФО Республика Башкортостан 93,14 Республика Марий-Эл 88,95 Республика Мордовия 87,67 Республика Татарстан 91,01 Удмуртская Республика 81,21 Чувашская Республика 84,95 Кировская область 87,07 Нижегородская область 90,01 Оренбургская область 72,03 Пензенская область 86,99 Пермский край 78,59 Самарская область 81,59 Саратовская область 85,97 Ульяновская область 86,40 Уральский ФО Курганская область 84,35 Свердловская область 92,09 Тюменская область 78,94 Челябинская область 90,43 Ханты-Мансийский АО — Югра 59,82 Ямало-Hенецкий АО 66,57 Сибирский ФО Республика Алтай 89,32 Республика Тыва 89,96 Республика Хакасия 89,69 Алтайский край 84,21 Красноярский край 81,17 Иркутская область 97,49 Кемеровская область 91,59 Новосибирская область 83,15 Омская область 75,92 Томская область 104,78 Дальневосточный ФО Республика Бурятия 103,3 Республика Саха (Якутия) 97,60 Приморский край 93,91 Хабаровский край 134,69 Амурская область 95,64 Камчатский край 131,70 Магаданская область 104,91 Сахалинская область 115,16 Забайкальский край 103,82 Еврейская автономная область 114,33 Чукотский АО 177,37 Байконур Байконур 0

* Безопасная доля рассчитана по операциям, которые облагаются НДС по ставкам 10 и 20 процентов, без учета сумм налога и вычетов по операциям с нулевой ставкой.

Как следует поступить предприятию, если в отчетном периоде выявлено превышение безопасной доли вычета по НДС На практике возникает вопрос: как следует поступить компании в том случае, если в отчетном периоде наблюдается превышение безопасной доли вычета по НДС? Существует два варианта развития событий: Перенести часть «входящего» налога на добавленную стоимость на следующие более поздние отчетные периоды. Если организация выбрала этот вариант, то вычеты можно перенести на более поздние налоговые периоды, но не более 3 лет с момента оприходования имущества, оказания работ или выполнения услуг. Налог предъявляется к вычету в том налоговом периоде, когда компания решила его фактически заявить. При этом входящий счет-фактура фиксируется в книге покупок именно за этот квартал;

Оставить фактические данные, подать декларацию в ИФНС с учетом превышения и ждать вызова на комиссию. В этом случае к декларации можно приложить пояснительное письмо с указанием причин превышения допустимого процента доли вычета по НДС.

Вывод