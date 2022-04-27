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НДС

В 2022 году общепит не платит НДС

Собрали все разъяснения по освобождению от НДС бизнеса общественного питания.

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Что случилось

В этом году начала действовать льгота по НДС для общепита по ст. 149 НК.

В 2022 и 2023 году для применения льготы есть два условия: по размеру и доле дохода. С 2024 года будет еще условие по средней зарплате сотрудников.

Условия применения льготы:

  • доход — не более 2 млрд рублей:
  • доля дохода от общепита ­— не менее 70 %;
  • среднемесячный размер зарплаты (с 2024 года) — не ниже средней по отрасли в регионе.

Причем для льготы в 2022 году надо ориентироваться на доход за 2021 год. Если по размеру дохода и доле профильных доходов компания подходит под льготу, можно ее применять.

Какой общепит может работать без НДС

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