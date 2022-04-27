В 2022 году общепит не платит НДС

Что случилось
В этом году начала действовать льгота по НДС для общепита по ст. 149 НК.
В 2022 и 2023 году для применения льготы есть два условия: по размеру и доле дохода. С 2024 года будет еще условие по средней зарплате сотрудников.
Условия применения льготы:
- доход — не более 2 млрд рублей:
- доля дохода от общепита — не менее 70 %;
- среднемесячный размер зарплаты (с 2024 года) — не ниже средней по отрасли в регионе.
Причем для льготы в 2022 году надо ориентироваться на доход за 2021 год. Если по размеру дохода и доле профильных доходов компания подходит под льготу, можно ее применять.
Какой общепит может работать без НДС
Как начать применять льготу
Разъяснения по НДС для общепита
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