«Ночной бухгалтер». А вас никто не спрашивал: отсрочку по взносам сделают обязательной для всех

Бери, что дают, и не выделывайся

В модном нынче новоязе бизнеса появилось красивое слово «проактивный». Именно так назвала принятую отсрочку по страховым взносам налоговая. Носит, мол, проактивный характер.

На деле это означает, что компании, которые попадут под эту льготу, не могут ее не использовать.

Если уплатить взносы своевременно (в старые сроки), они целый год будут числиться в переплате.

Бухгалтеры в восторге:

«А правда, может, и декларации перенесут на год?? Вот же бред придумали...»

И задают резонные вопросы, например:

«Так, а как быть с уменьшением налога на УСН6%? Если заплатишь в старые сроки, можно уменьшать налог как обычно?»

Не надо так

USB для электронной подписи должен обязательно быть сертифицированным ФСТЭК или ФСБ, иначе нельзя, напомнили налоговики.

А вычет на фитнес нельзя считать госсубсидией: его дадут только тем, кто платил НДФЛ.

Перемены

Поменяют формулу деления региональной части налога на прибыль для фирм с обособленными подразделениями. Фонд оплаты труда хотят исключить из формулы. Минфин готовит законопроект с поправками в НК.

18 мая все бухгалтеры и финансовые специалисты будут делать это ...участвовать в онлайн-конференции «Открытые дни Directum». В программе: злободневные вопросы : про дорогую бумагу, работу бухгалтерии в новых реалиях, метаморфозы законодательства;

: про дорогую бумагу, работу бухгалтерии в новых реалиях, метаморфозы законодательства; кейсы Bonduelle , «ФрутоНяни», КАО «Азот» , которые успешно перевели в цифру работу с финансовыми документами и процессами;

, которые успешно перевели в цифру работу с финансовыми документами и процессами; новинки от ФНС: когда уже можно будет работать с МЧД, какие изменения грядут в нормативке и т.д. — выступит сам Фёдор Новиков. Принять участие бесплатно

Однако здравствуйте

На ИП и главбуха в Саратовской области завели уголовное дело за схему с липовыми налоговыми вычетами. В деле насчитали целых 70 томов.

Магия

Курсы валют продолжают бить рекорды по снижению. А что, если доллар по 30 — не совсем шутка?

Приводим мнение эксперта о том, почему нынешние цифры — все-таки настоящие.

Статья дня

Рассказываем, как вашему бизнесу быть с серверами и что делать, чтобы ничего не отключили в нынешнее непростое время.

Ваша слегка спит к концу рабочего дня редакция