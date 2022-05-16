Отчетность обособленных подразделений: что важно знать

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сдается только в целом по организации. Обособленные подразделения её не сдают, даже если они являются филиалами.

А что же такое «выделение на отдельный баланс»? В действующих нормативно-правовых актах нет определения этого понятия. Есть только разъяснения Минфина, согласно которым отдельный баланс обособленного подразделения — это конкретный перечень показателей деятельности ОП, закрепленный головной организацией в учетной политике, а по филиалам и представительствам — еще и в положении о филиале (представительстве).

Т.е. это внутренний документ компании, и он не является бухгалтерской отчетностью организации, а значит, не представляется в налоговую инспекцию.

Как происходит процесс учета при раздельном балансе? Бухгалтерия обособленного подразделения полностью ведет учет операций своего ОП и составляет внутреннюю бухотчетность, а головная организация отражает в бухгалтерском учете только финансово-хозяйственные операции, непосредственно осуществляемые ею. Бухгалтерскую отчетность же отчетность юридического лица формируют путем суммирования показателей как собственных учетных регистров, так и показателей внутренней бухгалтерской отчетности обособленных подразделений.

Если обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, учет в компании ведется централизованным способом, при котором все факты хозяйственной жизни, в том числе осуществляемые через обособленное подразделение, отражает в учете сама головная организация.