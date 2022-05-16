«Ночной бухгалтер». Вычислить вероятность выездной проверки стало проще

И что?

Если коротко, то понять, могут ли приехать «гости» к вам, стало немного легче: данные и критерии в документе теперь актуальные, а значит, по ним можно понять, входите ли вы в зону риска.

О том, как в целом устроена система отбора кандидатов на ВНП, рассказала Карина Урберг, партнёр-адвокат АБ «Центр Экономической Безопасности»:

— Назначение выездной налоговой проверки налоговым органом — процесс многостадийный. Отбор происходит по общим критериям, в число которых входит показатель налоговой нагрузки. Это является первичным этапом и для включения в план ВНП наличие только лишь низкого показателя налоговой нагрузки недостаточно.

Все этапы отбора кандидата на назначение проверки описаны во внутреннем @дсп регламенте ФНС. Сбор информации о налогоплательщике и ее анализ осуществляется с использованием более 30 информационных ресурсов. В ближайшем будущем высокий показатель налоговой нагрузки может быть важен для включения в разрабатываемый ФНС рейтинг добросовестных налогоплательщиков. Лидеры рейтинга смогут получать преференции, в т.ч. в сфере госзакупок.

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Еще раз

...про АУСН рассказали в ФНС: доходы и расходы будут учитывать по данным ККТ и банков. Напомним, что стартует новый режим с 1 июля 2022.

А где подвох?

В СМИ пишут, что, мол, бизнес повышает зарплаты сотрудникам. В некоторых компаниях так действительно делают, но много ли таких? Мы решили провести опрос: загляните.

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Про ЗОЖ

А это часть команды «Клерка» в горы с велосипедами выбралась:

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