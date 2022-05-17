«Ночной бухгалтер». У ФНС новый сервис для отсрочки по взносам, ККТ атакуют хакеры

С полей цифровизации
Налоговики запустили специальный сервис для проверки своего права на отсрочку по взносам, о которой теперь все говорят. Только вот неясно: работает он или нет?
У редакции все заработало только днем, уже после обеда. А у вас как?
Должно быть вот такое:
Осторожно, хакеры
На ККТ идут DDoS-атаки: точнее, на технические средства ОФД. Налоговики объяснили, что с этим делать.
«Налоговая вызывает на допрос» — сегодня эта фраза все чаще звучит среди предпринимателей и руководителей компаний.
Часто неподготовленность, растерянность, неоднозначные показания допрашиваемого сказываются не в пользу бизнеса, а значит, будут доначисления налогов, пеней и штрафов.
Главные вопросы, возникающие в таких ситуациях, разберем на вебинаре вместе с налоговым экспертом BGP Litigation Денисом Савиным:
- Может ли налоговая допросить бывших сотрудников?
- В какой форме сотрудника могут вызвать на допрос?
- Где обычно проводится допрос?
- Может ли кто-либо пойти на допрос вместо или вместе со свидетелем?
- Как сотрудникам подготовиться к проведению допросов?
и многое другое.
Коммунальное
Соскучились по повышениям тарифов ЖКХ? Ловите новенькое: в среднем рост обещают на 4%.
Что-то про крупный бизнес
Там кипят настоящие страсти:
- Сбер покидают топ-менеджеры;
- вокруг Яндекса ходят странные слухи про Израиль;
- Хоум Кредит Банк уходит из России.
Лучшее из блогов
Смотрите, какие классные статьи сегодня опубликовали:
Ваша очень поздняя редакция