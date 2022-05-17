«Ночной бухгалтер». У ФНС новый сервис для отсрочки по взносам, ККТ атакуют хакеры

С полей цифровизации

Налоговики запустили специальный сервис для проверки своего права на отсрочку по взносам, о которой теперь все говорят. Только вот неясно: работает он или нет?

У редакции все заработало только днем, уже после обеда. А у вас как?

Должно быть вот такое:

Осторожно, хакеры

На ККТ идут DDoS-атаки: точнее, на технические средства ОФД. Налоговики объяснили, что с этим делать.

«Налоговая вызывает на допрос» — сегодня эта фраза все чаще звучит среди предпринимателей и руководителей компаний. Часто неподготовленность, растерянность, неоднозначные показания допрашиваемого сказываются не в пользу бизнеса, а значит, будут доначисления налогов, пеней и штрафов. Главные вопросы, возникающие в таких ситуациях, разберем на вебинаре вместе с налоговым экспертом BGP Litigation Денисом Савиным: Может ли налоговая допросить бывших сотрудников?

В какой форме сотрудника могут вызвать на допрос?

Где обычно проводится допрос?

Может ли кто-либо пойти на допрос вместо или вместе со свидетелем?

Как сотрудникам подготовиться к проведению допросов? и многое другое. Записаться

Коммунальное

Соскучились по повышениям тарифов ЖКХ? Ловите новенькое: в среднем рост обещают на 4%.

Питьевую воду собираются взять под контроль: для этого создадут...новый реестр

Ваша очень поздняя редакция