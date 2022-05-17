Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». У ФНС новый сервис для отсрочки по взносам, ККТ атакуют хакеры

А еще темный лес в крупном бизнесе: только разберешься, как тут же новая информация.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

С полей цифровизации

Налоговики запустили специальный сервис для проверки своего права на отсрочку по взносам, о которой теперь все говорят. Только вот неясно: работает он или нет?

У редакции все заработало только днем, уже после обеда. А у вас как?

Должно быть вот такое:

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Осторожно, хакеры

На ККТ идут DDoS-атаки: точнее, на технические средства ОФД. Налоговики объяснили, что с этим делать.

«Налоговая вызывает на допрос» — сегодня эта фраза все чаще звучит среди предпринимателей и руководителей компаний.

Часто неподготовленность, растерянность, неоднозначные показания допрашиваемого сказываются не в пользу бизнеса, а значит, будут доначисления налогов, пеней и штрафов.

Главные вопросы, возникающие в таких ситуациях, разберем на вебинаре вместе с налоговым экспертом BGP Litigation Денисом Савиным:

  • Может ли налоговая допросить бывших сотрудников?
  • В какой форме сотрудника могут вызвать на допрос?
  • Где обычно проводится допрос?
  • Может ли кто-либо пойти на допрос вместо или вместе со свидетелем?
  • Как сотрудникам подготовиться к проведению допросов?

и многое другое.

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