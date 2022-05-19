«Ночной бухгалтер». 25 тысяч за 42 компании для бухгалтера на аутсорсе. Опять про объединение ПФР и ФСС

Этой бухгалтерии нужен герой

В извечном вопросе «в штат или на аутсорс?» для бухгалтера такими темпами победит первый вариант. Вакансия какая-то ну совсем супергеройская: вести в должности главбуха в бухгалтерской фирме надо 42 клиента. И за 25 тысяч (в отчетный период обещают больше).

Звучит настолько дико, что бухгалтеры до сих пор негодуют. Зачем таким стахановцам бухгалтерию доверять, если один человек в любом случае качественно не справится?

Это уже не говоря о полуволонтерской зарплате и аргументе от работодателя «человек так более 2 лет работает и не умер».

Делитесь, встречали еще где-то такой абсурд?

На заметку

Если в чужую книгу покупок затесался ваш несуществующий счет-фактура, это надо объяснить налоговикам. Такой историей поделилась наша читательница. Ответ лучше отправлять официально и формализованно, не просто отписочкой, ибо не поможет.

Здравый смысл вошел в чат

...и внезапно посетил депутатов Госдумы, которые предлагают отменить НДФЛ с продажи унаследованных квартир.

А потом он снова вышел из чата

...потому что власти решили обсудить идею Фонда обязательного пенсионного и социального страхования (СФР), который скоро должен заменить ПФР и ФСС.

Плюсы — будет меньше платежек и штрафов, считает премьер Михаил Мишустин.

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