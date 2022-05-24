«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры наконец дождались от ФСС бланки для оплаты больничных

Не прошло и полгода

Точнее, чуть-чуть не хватило: проект приказа ФСС с новыми бланками опубликовали 28 декабря 2021 года. Опубликовать — опубликовали, но не утвердили. Ожидание новых бланков затянулось аж до мая этого года. Все это время бухгалтеры использовали старые.

Начиная с 31 мая будут новые бланки для:

сведений о застрахованном лице;

заявления на пособие по уходу за ребенком;

заявления о перерасчете пособия;

уведомления о прекращении права на пособие по уходу за ребенком;

выписки из ЭЛН.

«Надеюсь, что те, которые уже и написали, и сдали не нужно по новой переписывать и пересдавать?», беспокоются клерки.

Некоторые восхищаются:

«Полгода бланки утверждали. Вот это оперативность!»

В общем, свято верим, что никаких новых изменений в ближайшее время не будет.

Дискуссия дня

Мы всего лишь написали про последнее разъяснение Минтруда о том, что нельзя начислять зарплату директору-учредителю, но в комментариях стало очень жарко. Кто-то пишет:

«Бредовый вопрос — бредовый ответ. Должно ли физическое лицо-учредитель платить себе зарплату? Само собой не должно. Платят сотруднику (в том числе и директору, без разницы владеет ли он долей компании или нет) за работу. А просто физлицу — с какой стати?»

А кто-то представляет, как офигеет директор, когда узнает, что Минтруд ему зарплату запретил.

Обратно только за сотку

Клиенты Wildberries жалуются, что приложение списывает штраф в 100 рублей за возврат товара. Причем если товар не тот, тоже возьмут деньги.

Есть документик

Бизнес теперь будет продавать 50% валютной выручки: готов указ Путина.

Полезное

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