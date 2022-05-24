«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры наконец дождались от ФСС бланки для оплаты больничных

Не прошло и полгода
Точнее, чуть-чуть не хватило: проект приказа ФСС с новыми бланками опубликовали 28 декабря 2021 года. Опубликовать — опубликовали, но не утвердили. Ожидание новых бланков затянулось аж до мая этого года. Все это время бухгалтеры использовали старые.
Начиная с 31 мая будут новые бланки для:
- сведений о застрахованном лице;
- заявления на пособие по уходу за ребенком;
- заявления о перерасчете пособия;
- уведомления о прекращении права на пособие по уходу за ребенком;
- выписки из ЭЛН.
«Надеюсь, что те, которые уже и написали, и сдали не нужно по новой переписывать и пересдавать?», беспокоются клерки.
Некоторые восхищаются:
«Полгода бланки утверждали. Вот это оперативность!»
В общем, свято верим, что никаких новых изменений в ближайшее время не будет.
Дискуссия дня
Мы всего лишь написали про последнее разъяснение Минтруда о том, что нельзя начислять зарплату директору-учредителю, но в комментариях стало очень жарко. Кто-то пишет:
«Бредовый вопрос — бредовый ответ. Должно ли физическое лицо-учредитель платить себе зарплату? Само собой не должно. Платят сотруднику (в том числе и директору, без разницы владеет ли он долей компании или нет) за работу. А просто физлицу — с какой стати?»
А кто-то представляет, как офигеет директор, когда узнает, что Минтруд ему зарплату запретил.
Обратно только за сотку
Клиенты Wildberries жалуются, что приложение списывает штраф в 100 рублей за возврат товара. Причем если товар не тот, тоже возьмут деньги.
Есть документик
Бизнес теперь будет продавать 50% валютной выручки: готов указ Путина.
Полезное
Парочка статей к вечернему кофе:
- Почему важно проверять контрагентов и какие есть риски
- Как выгодно продавать табак и вейпы без нарушения закона
Ваша когда уже лето редакция