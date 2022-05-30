«Ночной бухгалтер». Налоговики принимают у компаний фальшивые уточненки и аннулировать их не будут. Им разрешил суд

Ну вот так как-то

Вообще-то, уточненки по НДС, которые сдали по поддельной доверенности, налоговики принимать не имеют права. Но как быть, если их уже приняли?

Суд решил, что аннулировать их не надо. Мол, пострадавшая компания сама должна уточниться.

При этом почти год назад в почти аналогичном деле суды рассудили совсем иначе и стали на сторону бизнеса. Да, компании пришлось добиваться такого итога полтора года, но тем не менее.

«Ваши права нарушены, но подите прочь — нам до вас дела нет — краткое содержание», — пишут бухгалтеры по поводу нынешней ситуации.

Даже добавить нечего.

Проверяйте, иначе проверят вас

Это мы про проверку контрагентов, конечно. На «Клерке» недавно вышла полезная статья по этой теме.

А налоговики тем временем отчитались о выездных проверках. Их за первый квартал стало снова больше.

Бухгалтерские заметки

Забирайте список ошибок, которые не надо допускать в 6-НДФЛ

И эттеншен: с 2023 года зарплату будут по-новому пересчитывать в пенсионные баллы. Мы разобрались, как.

В 2022 году всем бухгалтерам придется работать уже с 5 новыми ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Некоторые из них настолько запутаны, что легко ошибиться. Однако ошибка может стоить слишком дорого. Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — 1 июня. После обучения выдаем удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО). Узнать подробнее и записаться можно тут.

С полей цифровизации

ИС «Электронное правосудие» перестал работать через Internet Explorer. Бухгалтеры спорят, стоит ли работать через этот браузер в личном кабинете на сайте ФНС.

Бизнес будут больше штрафовать за утечки персональных данных. В Минцифры одобрили проект закона.

Мем дня

В продолжение темы персданных:

Ваша слегка утомленная редакция