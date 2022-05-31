Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговикам запретили проверки по валюте до конца года. Но есть нюанс

Если срок давности по нарушению истекает в этом году, то избежать неприятного визита не получится.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Гладко было на бумаге

Итак, на валютные проверки бизнеса после долгих разговоров ввели временный мораторий. Теперь уже не на словах, а постановлением кабмина. Мораторий продлится до 31 декабря 2022 года.

Но чем глубже вчитываешься, тем понятнее становится: у моратория есть много всяких «если».

Например, запрет не касается новых валютных норм, которые ввели в этом году, вроде требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Их соблюдение все равно будут проверять.

Но и это не все. Комментирует Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты аудита»:

— Очередная новость из разряда «Красиво сказано». Расслабляться не стоит. Приостановить — не значит «отменить». Напомню, что срок давности по нарушениям валютного законодательства составляет 2 года. И именно поэтому нет приостановки по тем нарушениям, срок давности привлечения к отаетственности по которым истекает 31.12.2022.

Ложки дегтя

Минфин против снижения страховых взносов для ИП. Ибо заботится о пенсиях предпринимателей :)

А в Минцифры внезапно спохватились, что в реестре аккредитованных IT-компаний оказалось слишком много компаний, поэтому там решили ужесточить критерии попадания в него.

Таблица дня

С 1 июня вырастут пособия по больничным. Мы разобрались, что поменяется: забирайте удобную табличку.

К вечернему кофе

Традиционно подобрали вам чтиво на вечер:

Мем дня

Когда работаешь в бухгалтерии:

6

Ваша солнечная редакция

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