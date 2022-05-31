«Ночной бухгалтер». Налоговикам запретили проверки по валюте до конца года. Но есть нюанс

Гладко было на бумаге
Итак, на валютные проверки бизнеса после долгих разговоров ввели временный мораторий. Теперь уже не на словах, а постановлением кабмина. Мораторий продлится до 31 декабря 2022 года.
Но чем глубже вчитываешься, тем понятнее становится: у моратория есть много всяких «если».
Например, запрет не касается новых валютных норм, которые ввели в этом году, вроде требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Их соблюдение все равно будут проверять.
Но и это не все. Комментирует Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты аудита»:
— Очередная новость из разряда «Красиво сказано». Расслабляться не стоит. Приостановить — не значит «отменить». Напомню, что срок давности по нарушениям валютного законодательства составляет 2 года. И именно поэтому нет приостановки по тем нарушениям, срок давности привлечения к отаетственности по которым истекает 31.12.2022.
Ложки дегтя
Минфин против снижения страховых взносов для ИП. Ибо заботится о пенсиях предпринимателей :)
А в Минцифры внезапно спохватились, что в реестре аккредитованных IT-компаний оказалось слишком много компаний, поэтому там решили ужесточить критерии попадания в него.
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С 1 июня вырастут пособия по больничным. Мы разобрались, что поменяется: забирайте удобную табличку.
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