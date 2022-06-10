«Ночной бухгалтер». Минтруд опять поменял сроки сдачи отчетности в Центры занятости

Чем еще заняться на длинных выходных, как не понежиться в постельке / на даче / на пляже, отключившись от новостей? Но сначала возьмите на заметку парочку важных.

Рубрика «переобулись»

Минтруд уже в который раз выпустил разъяснения для работодателей о сроках отчетов в центры занятости после увольнения сотрудника.

Теперь срок сдачи — 3 рабочих дня с момента образования вакансии.

Было (для справки) — 10 дней. Теперь новое письмо. В ТК по-прежнему четкой регламентации нет. Доколе?

Прозорливые клерки пишут:

«Следующим шагом начнут тиранить, например, HH.ru на предмет регулярного слива их клиентской базы и не только ее...»

Генпрокуратура не указ?

Мораторий на проверки айти-компаний знаком все еще, похоже, не всем. На местах в прокуратуре просто отжигают.

Запретить

Иностранным агентам хотят запретить упрощенку.

Центробанк запретил банкам вводить комиссии по действующим валютным счетам. Скандальные истории с Тинькоффом, Райффайзеном и другими банками дошли и до регулятора.

Однако

Бухгалтеры не спешат отправлять в ФСС сведения на сотрудников и обсуждают это в «Красном уголке бухгалтера». А вы сдали?

Бухгалтерский и налоговый учёт лизинга в 2022 году Бесплатный вебинар для бухгалтеров 22 июня в 11:00! В 2022 году в учёте лизинга произошли большие изменения, связанные с обязательным применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Правила налогового учёта лизинга тоже изменились: в связи с корректировкой ст. 258 НК РФ. На вебинаре расскажем о действующем порядке учета лизинга. Программа: Формы и виды финансовой аренды (лизинга) Бухгалтерский учёт операционной и финансовой аренды по ФСБУ 25/2018 Что делать, если объект аренды одновременно учитывается у лизингодателя и лизингополучателя Учет выкупа предмета лизинга лизингополучателем и передачи его лизингодателю Учет возвратного лизинга Налоговый учет лизинга: налог на прибыль и НДС Авторы: Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Записаться

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Даниил Егоров рассказал, что думает про ЭДО. Все дескать должно от удобства происходить, а не по принуждению. Спасибо, кэп!

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