«Ночной бухгалтер». Минтруд опять поменял сроки сдачи отчетности в Центры занятости

Чем еще заняться на длинных выходных, как не понежиться в постельке / на даче / на пляже, отключившись от новостей? Но сначала возьмите на заметку парочку важных.
Рубрика «переобулись»
Минтруд уже в который раз выпустил разъяснения для работодателей о сроках отчетов в центры занятости после увольнения сотрудника.
Теперь срок сдачи — 3 рабочих дня с момента образования вакансии.
Было (для справки) — 10 дней. Теперь новое письмо. В ТК по-прежнему четкой регламентации нет. Доколе?
Прозорливые клерки пишут:
«Следующим шагом начнут тиранить, например, HH.ru на предмет регулярного слива их клиентской базы и не только ее...»
Генпрокуратура не указ?
Мораторий на проверки айти-компаний знаком все еще, похоже, не всем. На местах в прокуратуре просто отжигают.
Запретить
Иностранным агентам хотят запретить упрощенку.
Центробанк запретил банкам вводить комиссии по действующим валютным счетам. Скандальные истории с Тинькоффом, Райффайзеном и другими банками дошли и до регулятора.
Однако
Бухгалтеры не спешат отправлять в ФСС сведения на сотрудников и обсуждают это в «Красном уголке бухгалтера». А вы сдали?
Бухгалтерский и налоговый учёт лизинга в 2022 году
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 22 июня в 11:00!
В 2022 году в учёте лизинга произошли большие изменения, связанные с обязательным применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Правила налогового учёта лизинга тоже изменились: в связи с корректировкой ст. 258 НК РФ. На вебинаре расскажем о действующем порядке учета лизинга.
Программа:
- Формы и виды финансовой аренды (лизинга)
- Бухгалтерский учёт операционной и финансовой аренды по ФСБУ 25/2018
- Что делать, если объект аренды одновременно учитывается у лизингодателя и лизингополучателя
- Учет выкупа предмета лизинга лизингополучателем и передачи его лизингодателю
- Учет возвратного лизинга
- Налоговый учет лизинга: налог на прибыль и НДС
Авторы: Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Цитата дня
Даниил Егоров рассказал, что думает про ЭДО. Все дескать должно от удобства происходить, а не по принуждению. Спасибо, кэп!
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