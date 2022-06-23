«Ночной бухгалтер». Упрощенцы хотят вести бухучет без бухгалтеров, а Мишустин просит проверять бизнес быстро

Из-за бухгалтеров боятся стать банкротами. Куда дальше?

Собственник ООО ведет упрощенный бухучет сам и решил не только похвастаться этим всем бухгалтерам на «Клерке» через «Трибуну», но еще и сделал это в весьма странной форме. Приводим цитату:

«Бухгалтера (бухгалтерию) ни в коем случае нельзя допускать к управлению ОООшкой! Ни под каким видом! Доступ бухгалтерии к делам фирмы ведёт к остановки работы фирмы с последующим банкротством!»

Мало того, что в его способе ведения бухгалтерии профессионалы нашли много, мягко сказать, сомнительных моментов, так еще и такая позиция. Ему возразили:

«Дык и не должен бухгалтер управлять!))) это задача управленца, то есть Руководителя. Где Вы видели, что бухгалтеры лезут в управление? А вот помочь принимать верные решения бухгалтер очень может! Ибо принятие управленческих решений на основе кассового метода весьма сомнительно) А то и губительно может быть для бизнеса».

У клерков, как говорится, пригорело:

«То, что автор не понимает разницы между бухгалтерским и налоговым учетами — это полбеды. Но как можно управлять бизнесом, не имея представления об управленческом учете?!»

Интересно, много ли таких самостоятельных еще? И как скоро они потом к бухгалтерам все-таки приползают?

Можно насиловать, только быстро

То налоговики собирались стать для бизнеса незаметными, то теперь про незаметность при проверках бизнеса рассказывает Мишустин. Если точнее, то просит проверять «экономя время бизнеса», чтоб он не отвлекался от работы. Столько комментариев напрашивается — и все неприличные.

Предвкушение

Власти опубликовали проект переносов выходных дней в следующем году. Пока что их планируется всего два.

Правда, учтите, что региональные праздники на отчетность, например, влиять не будут.

Валютное

Из свеженького:

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Мем дня

Котики и бухгалтерская боль:

Ваша юморная редакция