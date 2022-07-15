«Ночной бухгалтер». Работаете во время больничного? Пособия не получите, говорит ФСС

Работал на больничном? Считай, не болел

Если совмещаете две работы сразу, будьте осторожны с лечением: ФСС не хочет оплачивать людям больничные, если в этот период они подрабатывали хотя бы на одной работе.

Система ФСС, мол, не стыкует между собой больничный на одной работе и работу на другой.

Бухгалтеры жалуются:

— Интересно, а как про эти факты другой работодатель вообще узнавать должен, если предприятия между собой никак не связаны и не общаются?

И замечают, что конфликтов с ФСС стало в последнее время намного больше. Фонд решил «оторваться» напоследок?

Кадровое и не только

Роструд рассказал, что наглеть не надо и вызывать сотрудников с ненормированным графиком ночью на работу нельзя. Ну во всяком случае платить за это точно надо.

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