Как принять на работу ИТ-специалиста — иностранца

Что нового в законодательстве о трудоустройстве иностранцев
Президент подписал закон от 28.06.2022 № 207-ФЗ, вносящий изменения в правовое положение иностранных граждан в России. Этот документ, прежде всего, направлен на упрощение процедур приема на работу специалистов в IT-сфере, а также получения этими лицами и членами их семей вида на жительство в РФ.
Перечислим ключевые новшества.
- Работодатель вправе привлекать к работе IT-специалистов из других стран без разрешения на использование иностранных работников. Заполнять такую форму теперь не нужно.
Важно: компании-работодатели должны иметь аккредитацию в области информационных технологий, чтобы принять иностранного сотрудника по новым правилам.
- Программисты-иностранцы могут трудиться в России без соответствующего разрешения, патента и приглашения на въезд.
- Иностранные сотрудники IT-сферы и члены их семей смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке. Не понадобится разрешение на временное проживание.
Важно: под трудоустройством иностранного IT-специалиста в российскую компанию законодатель понимает не только оформление по ТК, но и заключение гражданско-правового договора, который позволит нерезиденту трудиться по профессии на территории РФ.
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Преимущества для других иностранных работников
Напомним, что некоторые послабления в плане трудоустройства в российские организации существуют и у других категорий иностранцев. Например, упрощенная процедура приема на работу действует для высококвалифицированных специалистов.
Если компания оформляет в штат высококвалифицированного работника:
- нет необходимости оформлять разрешение на привлечение и использование в работе иностранных граждан;
- не действуют квоты на выдачу приглашений на въезд в Россию и квоты на выдачу разрешений на работу;
- сокращен срок оформления документов в органах МВД (п. 4.5 ст. 13, п. 2 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ);
- разрешение на работу высококвалифицированный иностранец может получить как в одном субъекте РФ так и в нескольких (документ действует на всей территории России).
Порядок трудоустройства зарубежного айтишника
1. В общем порядке работодатель перед приемом сотрудников-нерезидентов должен получить в органах МВД разрешение на привлечение иностранной рабочей силы (абз. 1 п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ).
2. При приеме на работу ИТ-специалиста с иностранным гражданством российская компания в 2022 году должна запросить следующий пакет документов:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- разрешение на временное проживание, вид на жительство, визу (если между странами действует визовый режим)
- трудовую книжку (при ее наличии),
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС),
- договор (полис) ДМС на территории РФ — для временно пребывающих иностранцев,
- документ об образовании и квалификации (если это требуется для занимаемой должности).
СНИЛС и полис ДМС — при их отсутствии у работника — оформляет сам работодатель. Свидетельство ИНН допускается получить после трудоустройства. Предоставление военного билета не обязательно.
3. Следующий шаг — это уведомление территориального органа МВД по вопросам миграциио заключении трудового договора с иностранцем.
Административный штраф в случае пропуска срока или отсутствия такого уведомления составляет для юридических лиц и ИП — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей (ст. 18.15 КоАП).
Срок предоставления сведений в орган МВД — три рабочих дня с даты заключения (или расторжения) трудового договора.
Наладить документооборот в компании и избежать штрафов поможет правильное построение кадровых процессов. Поддержку в кадровом администрировании и обмене кадровыми документами электронно окажет облачный сервис Астрал iКЭДО.
Жить и работать в России иностранцам станет проще
Есть и дополнительные меры поддержки, которые в последнее время государство принимает для упрощения жизни иностранных граждан на территории РФ.
Например, на портале госуслуг появился отдельный раздел для иностранцев, который объединяет информацию и сервисы, необходимые для комфортного трудоустройства и работы в России.
С помощью данного раздела Госуслуг иностранный гражданин сможет быстро и удобно (на одном ресурсе):
- получить доступ к базе вакансий на сайте «Работа России»;
- записаться в МВД на подачу документов для оформления патента;
- получить выписку о зарплате и пенсионном стаже;
- обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены его права как работника и т.д.
Выпустить УНЭП для всех сотрудников можно в сервисе Астрал iКЭДО дистанционным путем, а также оформить УКЭП для кадровика по специальной цене.
Экономия ресурсов и времени для работодателя, удобство и мобильность — для работников.