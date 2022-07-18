Как принять на работу ИТ-специалиста — иностранца

Что нового в законодательстве о трудоустройстве иностранцев

Президент подписал закон от 28.06.2022 № 207-ФЗ, вносящий изменения в правовое положение иностранных граждан в России. Этот документ, прежде всего, направлен на упрощение процедур приема на работу специалистов в IT-сфере, а также получения этими лицами и членами их семей вида на жительство в РФ.

Перечислим ключевые новшества.

Работодатель вправе привлекать к работе IT-специалистов из других стран без разрешения на использование иностранных работников. Заполнять такую форму теперь не нужно.

Важно: компании-работодатели должны иметь аккредитацию в области информационных технологий, чтобы принять иностранного сотрудника по новым правилам.

Программисты-иностранцы могут трудиться в России без соответствующего разрешения, патента и приглашения на въезд.

Как было до принятия закона № 207-ФЗ: иностранные работники, которым для въезда на территорию РФ была нужна виза, получали в обязательном порядке разрешение на работу. Те, кто пересекал границу без визы, оформлял патент. В любом случае, на руках у иностранного программиста был разрешительный документ для трудоустройства.

Иностранные сотрудники IT-сферы и члены их семей смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке. Не понадобится разрешение на временное проживание.

Важно: под трудоустройством иностранного IT-специалиста в российскую компанию законодатель понимает не только оформление по ТК, но и заключение гражданско-правового договора, который позволит нерезиденту трудиться по профессии на территории РФ.

Подписать трудовой договор или ГПХ можно даже на расстоянии, если ваш новый сотрудник находится в другом регионе или стране. Кадровое делопроизводство в электронном виде возможно с помощью сервиса Астрал iКЭДО.

Преимущества для других иностранных работников

Напомним, что некоторые послабления в плане трудоустройства в российские организации существуют и у других категорий иностранцев. Например, упрощенная процедура приема на работу действует для высококвалифицированных специалистов.

Если компания оформляет в штат высококвалифицированного работника:

нет необходимости оформлять разрешение на привлечение и использование в работе иностранных граждан;

не действуют квоты на выдачу приглашений на въезд в Россию и квоты на выдачу разрешений на работу;

сокращен срок оформления документов в органах МВД ( п. 4.5 ст. 13, п. 2 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ );

п. 4.5 ст. 13, п. 2 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ разрешение на работу высококвалифицированный иностранец может получить как в одном субъекте РФ так и в нескольких (документ действует на всей территории России).

Порядок трудоустройства зарубежного айтишника

1. В общем порядке работодатель перед приемом сотрудников-нерезидентов должен получить в органах МВД разрешение на привлечение иностранной рабочей силы (абз. 1 п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ).

До 2022 года это правило распространялось на всех, кроме: постоянно или временно проживающих в России ( иностранцев с РВП и ВНЖ ), беженцев, граждан из стран, с которыми у нас безвизовый режим, высококвалифицированных специалистов. Теперь данный документ не требуется и при трудоустройстве зарубежных айтишников.

2. При приеме на работу ИТ-специалиста с иностранным гражданством российская компания в 2022 году должна запросить следующий пакет документов:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,

разрешение на временное проживание, вид на жительство, визу ( если между странами действует визовый режим )

если между странами действует визовый режим трудовую книжку ( при ее наличии ),

при ее наличии страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС),

договор (полис) ДМС на территории РФ — для временно пребывающих иностранцев,

документ об образовании и квалификации (если это требуется для занимаемой должности).

СНИЛС и полис ДМС — при их отсутствии у работника — оформляет сам работодатель. Свидетельство ИНН допускается получить после трудоустройства. Предоставление военного билета не обязательно.

3. Следующий шаг — это уведомление территориального органа МВД по вопросам миграциио заключении трудового договора с иностранцем.

Административный штраф в случае пропуска срока или отсутствия такого уведомления составляет для юридических лиц и ИП — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей (ст. 18.15 КоАП).

Срок предоставления сведений в орган МВД — три рабочих дня с даты заключения (или расторжения) трудового договора.

Наладить документооборот в компании и избежать штрафов поможет правильное построение кадровых процессов. Поддержку в кадровом администрировании и обмене кадровыми документами электронно окажет облачный сервис Астрал iКЭДО.

Жить и работать в России иностранцам станет проще

Есть и дополнительные меры поддержки, которые в последнее время государство принимает для упрощения жизни иностранных граждан на территории РФ.

Например, на портале госуслуг появился отдельный раздел для иностранцев, который объединяет информацию и сервисы, необходимые для комфортного трудоустройства и работы в России.

С помощью данного раздела Госуслуг иностранный гражданин сможет быстро и удобно (на одном ресурсе):

получить доступ к базе вакансий на сайте «Работа России»;

записаться в МВД на подачу документов для оформления патента;

получить выписку о зарплате и пенсионном стаже;

обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены его права как работника и т.д.

Выпустить УНЭП для всех сотрудников можно в сервисе Астрал iКЭДО дистанционным путем, а также оформить УКЭП для кадровика по специальной цене.

Экономия ресурсов и времени для работодателя, удобство и мобильность — для работников.