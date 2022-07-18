Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики угрозами выбивают уточненки по НДС за 2019 год

А контрагентов признают ненадежными просто потому, что их исключили из ЕГРЮЛ.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Нет контрагента — нет и сделки

Один из наших читателей поделился историей очередного произвола налоговиков.

Мытари внезапно решили вернуться к истории сделок почти четырехлетней давности и угрозами приехать с выездной проверкой пытаются вытащить из бизнеса уточненку по НДС.

Уточненка, по их мнению, нужна из-за плохого контрагента: документы, подтверждающие сделку, компания прислала еще в 2019 году, но претензии к ним у налоговиков появились только сейчас.

Главная проблема в том, что бухгалтера загнали в угол, ведь контрагент уже два года как закрылся и возможности прислать новые доказательства своей правоты у компании нет.

На тот факт, что сроки камералки давно вышли и угроза выездной противоречит закону, инспекторам совершенно наплевать.

Слово за слово — и выяснилось, что история далеко не единственная. То есть шантаж выездной из-за мнимых разрывов по НДС — скорее практика, чем исключение. Что в таких случаях делать?

Объясняет Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting:

— При такой сравнительно небольшой сумма «разрыва» (около 200 тысяч рублей — прим.ред.) выход на выездную налоговую проверку крайне маловероятен. Считаю, что это тот случай, когда надо подробно и последовательно и письменно отвечать на просьбы инспекции. Товары/работы/услуги — реальны, претензии к контрагенту фактически основаны на его исключении из ЕГРЮЛ. Обещать что-то по телефону, и уж тем более, вступать в дебаты точно не стоит.

Статистическое

Немного цифр: с марта по июнь в России закрылись 113,5 тысячи коммерческих предприятий. И это на 17,5% больше, чем в это же время в прошлом году.

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