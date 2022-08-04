Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры обсуждают проблемы с СЗВ-ТД. Центробанк ведет непримиримую борьбу с долларом

Летняя лента новостей - как море. То штормит, то полнейший штиль. Сегодня мы вот дискуссией зачитались.

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Извините, а штраф будет?

Бухгалтер поделилась историей, где опоздала со сдачей СЗВ-ТД. И спрашивает теперь: как штрафа избежать?

Коллеги успокоили: в основном за несдачу отчета не штрафуют. Но сдать его все равно придется.

Санкционное

Центробанк продолжает «девалютизировать» рынок и прогонять с него доллар и евро. Количество операций в этих валютах сократят.

Машиночитаемые доверенности в обязательном порядке пока вводить не будут. Не хватает микросхем.

Занимательные цифры

Любопытное на рынке труда:

В блогах

...рассказали, как правильно вести документы при работе с самозанятыми, что учитывать бухгалтеру по командировкам и как оформить прием на работу в 2022 году.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 17 августа в 11:00

В бухгалтерском учёте все резервы обязательны к созданию при наличии признаков обесценения активов. Создавать их — обязанность, а не право бухгалтера. Резервы в налоговом учёте формируются добровольно, но это мощный инструмент законной налоговой оптимизации, который не стоит игнорировать. При создании и использовании, как бухгалтерских, так и налоговых резервов есть масса нюансов.

В программе вебинара:

1. Бухгалтерский учёт резервов: резерв под обесценение запасов; резерв под обесценение финансовых вложений и по сомнительным долгам.

2. Налоговый учёт резервов:

  • резерв по сомнительным долгам;
  • резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
  • а также резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств и резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.

Авторы:

Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

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Мем дня

Бухгалтер, когда в сезон отпусков остался единственным в бухгалтерии:

6

Подборочка

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ФСБУ, АУСН, ЕНП, чего только не поменялось для бухгалтеров в этом году! Надо еще раз убедиться в том, что к отчетам вы готовы во всеоружии

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Налог на прибыль

Численность для льготы по налогу на прибыль надо считать так, как сказал Росстат

Одним из условий применения медорганизацией нулевой ставки по налогу на прибыль является наличие штата из 15 работников. В Налоговом кодексе нет порядка определения численности работников. Поэтому ее нужно считать по указанию Росстата.

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В ведомстве утверждают, что не планирует для включения в реестр увеличить минимальную долю российских акционеров в компаниях-разработчиках ПО до 90%.

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