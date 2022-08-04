«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры обсуждают проблемы с СЗВ-ТД. Центробанк ведет непримиримую борьбу с долларом

Извините, а штраф будет?

Бухгалтер поделилась историей, где опоздала со сдачей СЗВ-ТД. И спрашивает теперь: как штрафа избежать?

Коллеги успокоили: в основном за несдачу отчета не штрафуют. Но сдать его все равно придется.

Санкционное

Центробанк продолжает «девалютизировать» рынок и прогонять с него доллар и евро. Количество операций в этих валютах сократят.

Машиночитаемые доверенности в обязательном порядке пока вводить не будут. Не хватает микросхем.

Занимательные цифры

Любопытное на рынке труда:

В блогах

...рассказали, как правильно вести документы при работе с самозанятыми, что учитывать бухгалтеру по командировкам и как оформить прием на работу в 2022 году.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 17 августа в 11:00 В бухгалтерском учёте все резервы обязательны к созданию при наличии признаков обесценения активов. Создавать их — обязанность, а не право бухгалтера. Резервы в налоговом учёте формируются добровольно, но это мощный инструмент законной налоговой оптимизации, который не стоит игнорировать. При создании и использовании, как бухгалтерских, так и налоговых резервов есть масса нюансов. В программе вебинара: 1. Бухгалтерский учёт резервов: резерв под обесценение запасов; резерв под обесценение финансовых вложений и по сомнительным долгам. 2. Налоговый учёт резервов: резерв по сомнительным долгам;

резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;

а также резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств и резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. Авторы: Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Записаться

Мем дня

Бухгалтер, когда в сезон отпусков остался единственным в бухгалтерии:

Подборочка

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