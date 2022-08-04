«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры обсуждают проблемы с СЗВ-ТД. Центробанк ведет непримиримую борьбу с долларом

Извините, а штраф будет?
Бухгалтер поделилась историей, где опоздала со сдачей СЗВ-ТД. И спрашивает теперь: как штрафа избежать?
Коллеги успокоили: в основном за несдачу отчета не штрафуют. Но сдать его все равно придется.
Санкционное
Центробанк продолжает «девалютизировать» рынок и прогонять с него доллар и евро. Количество операций в этих валютах сократят.
Машиночитаемые доверенности в обязательном порядке пока вводить не будут. Не хватает микросхем.
Занимательные цифры
Любопытное на рынке труда:
- Хорошая зарплата, новый начальник и отказ от вакцинации. Россияне рассказали, что их удержит от увольнения
- На «Клерке» разместили вакансию ведущего бухгалтера в Авито. Требуют начало рабочего дня согласовывать с руководством и обещают психолога и массажиста
В блогах
...рассказали, как правильно вести документы при работе с самозанятыми, что учитывать бухгалтеру по командировкам и как оформить прием на работу в 2022 году.
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 17 августа в 11:00
В бухгалтерском учёте все резервы обязательны к созданию при наличии признаков обесценения активов. Создавать их — обязанность, а не право бухгалтера. Резервы в налоговом учёте формируются добровольно, но это мощный инструмент законной налоговой оптимизации, который не стоит игнорировать. При создании и использовании, как бухгалтерских, так и налоговых резервов есть масса нюансов.
В программе вебинара:
1. Бухгалтерский учёт резервов: резерв под обесценение запасов; резерв под обесценение финансовых вложений и по сомнительным долгам.
2. Налоговый учёт резервов:
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- а также резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств и резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.
Авторы:
Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Мем дня
Бухгалтер, когда в сезон отпусков остался единственным в бухгалтерии:
Подборочка
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ФСБУ, АУСН, ЕНП, чего только не поменялось для бухгалтеров в этом году! Надо еще раз убедиться в том, что к отчетам вы готовы во всеоружии
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Ваша полуночная редакция