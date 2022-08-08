«Ночной бухгалтер». У налоговиков станет еще больше полномочий. Имущество бизнеса все-таки будут блокировать при проверках?

Чего хотите, того и воротите

Говоря по классике, этак можно много наворотить. Примерно такие полномочия могут получить налоговики уже этой осенью.

Сейчас так называемые обеспечительные меры (запрет на передачу имущества или приостановку операций по счетам) применять можно только по итогам проверки. Если законопроект примут в том виде, в котором его предлагают авторы, то блокировать имущество компаний налоговики смогут еще до проверки.

Закон не приняли весной, но осенью его снова будут обсуждать. И вполне возможно, что примут.

Объяснить мотивы налоговиков мы попросили эксперта. Вот что рассказал руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист Антон Свирякин:

— «Допроверочная» блокировка активов бизнеса — логичный итог политики государства по борьбе с теми, кто до сих поре использует незамысловатые схемы оптимизации бизнеса и ухода от налогов через банкротство.

Как известно, средний чек выездной проверки в крупных городах составляет от 45 млн руб., не считая штрафов и пеней. При этом основными получателями такого чека являются предприниматели, относящиеся к малому и среднему бизнесу. Сумма, даже по меркам Москвы, немаленькая и как правило равна всему тому имуществу, что есть у средней компании.

В данном же случае речь идет о стандартной ситуации, когда компания в самом начале выездной проверки, понимая, какой чек придется оплачивать, начинает резко сворачивать свою деятельность и готовиться к самоликвидации, быстро «спасая» свои активы через перевод их на другие юридические лица.

Поэтому единственным эффективным инструментом, по замыслу авторов законопроекта, должная стать «допроверочная» блокировка активов бизнеса, чтобы не допустить его последующее сваливание в банкротство со всеми вытекающими последствиями, в частности, с необходимостью оспаривания его сделок по «потенциальному выводу» активов.

Оспаривание сделок — процесс не быстрый и не всегда заканчивается положительным судебным актом (в пользу кредитора), а потери бюджета никуда не деваются. Поэтому логичнее для налоговиков было бы не оспаривать сделки налогоплательщика, а получить контроль над его имуществом еще до вынесения решения по результатам выездной проверки.

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