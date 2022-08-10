«Ночной бухгалтер». 1С неправильно считает отпускные из МРОТ и отказывается менять формулу

Можете соглашаться, а можете не соглашаться

Примерно так ответила «1С» на возмущенное письмо бухгалтера о том, что из-за неправильной формулы расчета программа считает отпускные гораздо выше положенного.

Получается, что сотрудники на 0,5 ставки получают отпускные по сумме выше, чем их зарплата.

С тем, что это неправильно, согласен и Роструд. А вот в самой 1С заявляют: менять ничего не будем. Мол, программа всего лишь слишком буквально понимает норму из постановления правительства.

При расчете отпускных бухгалтеры сталкиваются и с еще одним спорным вопросом: учитывать ли индексацию?

Кто-то это делает только при повышении всех зарплат, а кто-то — при повышении конкретному сотруднику. Разгорелся жаркий спор.

А у вас как?

Еще одна ложечка дегтя

Льготы для IT-компаний продолжают урезать прямо на глазах. На этот раз налоговики сообщили, что если новая IT-компания ни разу не сдавала РСВ с льготным тарифом, льготную ипотеку ее сотрудникам не дадут.

Новости маркировки

С 1 сентября будут небольшие изменения в продаже молочных продуктов. Во-первых, будет только электронная первичка. А во-вторых, продавцы на кассе будут обязаны сканировать коды маркировки с помощью ККТ.

Грядет

Сроки уплаты имущественных налогов изменятся уже совсем скоро — с 2023 года. Мы собрали их заранее в удобную таблицу, сохраняйте себе.

Гайды

Парочка полезных инструкций:

Обучение для бухгалтера

К осени начальство вернется из отпусков и начнет разбирать документы. Самое время пройти хороший курс повышения квалификации по работе с договорами для бухгалтера.

Но для начала подобрать парочку полезных вебинаров и записаться: все бесплатно, нужно только пару раз кликнуть мышкой.

Самые сложные ПБУ — 18/02 — на вебинаре «Клерка»! Различий между бухгалтерской и налоговой прибылью очень много. Переход к новым ФСБУ по учету запасов, капвложений, основных средств и аренды еще больше увеличил эти различия. Разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью должны отражаться в бухгалтерском учете в соответствии с правилами, установленными ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Разберем самые важные вопросы, которые при этом возникают, вместе с экспертом. Начало 12 августа в 11:00 мск. Записаться

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