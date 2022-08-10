Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». 1С неправильно считает отпускные из МРОТ и отказывается менять формулу

Бухгалтеры возмущаются: в программах 1С не учитывается доля ставки при расчете отпускных и из-за этого сумма получается больше положенного. В самой фирме 1С исправлять ситуацию не планируют.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Можете соглашаться, а можете не соглашаться

Примерно так ответила «1С» на возмущенное письмо бухгалтера о том, что из-за неправильной формулы расчета программа считает отпускные гораздо выше положенного.

Получается, что сотрудники на 0,5 ставки получают отпускные по сумме выше, чем их зарплата.

С тем, что это неправильно, согласен и Роструд. А вот в самой 1С заявляют: менять ничего не будем. Мол, программа всего лишь слишком буквально понимает норму из постановления правительства.

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«Ночной бухгалтер». 1С неправильно считает отпускные из МРОТ и отказывается менять формулу

Бухгалтеры возмущаются: в программах 1С не учитывается доля ставки при расчете отпускных и из-за этого сумма получается больше положенного. В самой фирме 1С исправлять ситуацию не планируют.

«Ночной бухгалтер». 1С неправильно считает отпускные из МРОТ и отказывается менять формулу

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