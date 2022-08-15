«Ночной бухгалтер». Ахтунг! С 2023 года поменяют сразу две декларации

Для физиков
Отчитаться о доходах за 2022 год физлицам нужно будет на новом бланке. Там изменится, например, приложение к разделу 1: будет только заявление о возврате налога, а не о его зачете.
В раздел 2 добавят новую строчку из-за введения упрощенного порядка получения налоговых вычетов.
Для юриков (и не только)
Бизнесменам на упрощенке надо изучить декларацию по УСН. Она тоже изменится с 2023 года.
Изменятся разделы 1.1 и 1.2. Будут новые сроки уплаты налога, которые пропишут в декларации. А еще будет новый электронный формат.
Чистка, которую мы заслужили
Минцифры продолжает жестить с чисткой реестра IT-компаний. На удалении сотен участников реестра там не остановились и собираются организовать целый совет для дальнейшей «фильтрации».
Импортозамещенческое
Ходят слухи, что смотреть вечно можно на три вещи — огонь, воду и попытки «импортозаместиться» в России.
Сегодня вот так пытались заместить иноземное название Wildberries — на «Ягодки». Нет, это мы не пошутили, это WB такую странную рекламную акцию запустил.
За реальное же импортозамещение хотят давать налоговые льготы. Когда, кому и какие, власти пока не определились, но разговор об этом завели.
На больные мозоли
Бухгалтеры не могут разобраться в очередном шедевре властей — новой норме о пониженных взносах. Так что ждем, пока Минфин выпустит хоть какие-то разъяснения.
У людей пошли новые проблемы с электронными трудовыми. А из-за них — и с пенсиями, например, по потере кормильца.
Противостояние дня
Обсуждаем, как примириться друг с другом главбуху и финансовому директору, если судьба свела их в одной компании.
Подорожник
Наши курсы действуют гораздо эффективнее, чем это прекрасное растение. Вот, например, проходите повышение квалификации по управленческому учету — и вуаля, вам поднимают зарплату.
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Хотите уйти из бухгалтерии и зарабатывать больше? Рассказываем, как
На вебинаре 18 августа обсудим:
- как выглядит работа финансового директора;
- плюсы и минусы профессии;
- что нужно для входа в профессию, как войти в профессию;
- зарплатные вилки;
- как перейти на позицию финдира из профессии бухгалтера.
Ваша утомленная солнцем редакция