«Ночной бухгалтер». Ахтунг! С 2023 года поменяют сразу две декларации

Для физиков

Отчитаться о доходах за 2022 год физлицам нужно будет на новом бланке. Там изменится, например, приложение к разделу 1: будет только заявление о возврате налога, а не о его зачете.

В раздел 2 добавят новую строчку из-за введения упрощенного порядка получения налоговых вычетов.

Для юриков (и не только)

Бизнесменам на упрощенке надо изучить декларацию по УСН. Она тоже изменится с 2023 года.

Изменятся разделы 1.1 и 1.2. Будут новые сроки уплаты налога, которые пропишут в декларации. А еще будет новый электронный формат.

Чистка, которую мы заслужили

Минцифры продолжает жестить с чисткой реестра IT-компаний. На удалении сотен участников реестра там не остановились и собираются организовать целый совет для дальнейшей «фильтрации».

Импортозамещенческое

Ходят слухи, что смотреть вечно можно на три вещи — огонь, воду и попытки «импортозаместиться» в России.

Сегодня вот так пытались заместить иноземное название Wildberries — на «Ягодки». Нет, это мы не пошутили, это WB такую странную рекламную акцию запустил.

За реальное же импортозамещение хотят давать налоговые льготы. Когда, кому и какие, власти пока не определились, но разговор об этом завели.

На больные мозоли

Бухгалтеры не могут разобраться в очередном шедевре властей — новой норме о пониженных взносах. Так что ждем, пока Минфин выпустит хоть какие-то разъяснения.

У людей пошли новые проблемы с электронными трудовыми. А из-за них — и с пенсиями, например, по потере кормильца.

Противостояние дня

Обсуждаем, как примириться друг с другом главбуху и финансовому директору, если судьба свела их в одной компании.

Подорожник

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