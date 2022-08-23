Нулевой НДС для гостиниц: нюансы

Что случилось
С 1 июля 2022 года вступила в силу норма НК, по которой услуги турбизнеса, в том числе гостиниц, облагаются НДС по ставке 0%.
У бизнеса возникли вопросы по поводу новой льготы, ведь не все нюансы четко прописаны в НК.
Ответы на многие вопросы дали в Минфине в письмах:
- от 19.05.2022 № 03-07-11/46390
- от 22.06.2022 № 03-07-11/59461
- от 27.07.2022 № 03-07-11/72368
- от 27.07.2022 № 03-07-15/73570
Разберем эти документы.
Льгота
Реестр
Старые гостиницы
Сопутствующие услуги
Предоплата до 01.07
Услуги до и после 01.07
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