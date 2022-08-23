Нулевой НДС для гостиниц: нюансы

Что случилось

С 1 июля 2022 года вступила в силу норма НК, по которой услуги турбизнеса, в том числе гостиниц, облагаются НДС по ставке 0%.

У бизнеса возникли вопросы по поводу новой льготы, ведь не все нюансы четко прописаны в НК.

Ответы на многие вопросы дали в Минфине в письмах:

Разберем эти документы.