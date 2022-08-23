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НДС

Нулевой НДС для гостиниц: нюансы

Ставку НДС 0% можно применять как в новых, так и в старых гостиницах, но только по проживанию с 01.07.2022. Причем даже если оно было оплачено авансом. Если в стоимость номера включены какие-то другие услуги (например, питание), то по ним тоже будет ставка 0%.

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Что случилось

С 1 июля 2022 года вступила в силу норма НК, по которой услуги турбизнеса, в том числе гостиниц, облагаются НДС по ставке 0%.

У бизнеса возникли вопросы по поводу новой льготы, ведь не все нюансы четко прописаны в НК.

Ответы на многие вопросы дали в Минфине в письмах:

Разберем эти документы.

Льгота

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