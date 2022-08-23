«Ночной бухгалтер». Налоговики будут отчитываться, сколько денег им прислали через ЕНП

Мы делили апельсин, много нас, а он один

Единый налоговый платеж заработал пока в добровольном режиме, а бухгалтеры уже предвкушают геморрой от новой системы.

С 2023 года налоговики сначала сами будут определять, как разделить ваш платеж по нужным налогам и взносам, а потом отчитываться Федеральному казначейству, в счет уплаты чего сколько денег пошло.

Отчитываться будут по всем критериям: по каждому налогу, по пеням, по штрафам и процентам. Причем каждый день.

Ввести допконтроль, конечно, не самая плохая идея, вот только как это будет на практике эффективно — пока большой вопрос.

НДСное

Минфин напомнил, как учитывать проживание в гостинице до 1 июля, ведь после этой даты действует ставка НДС 0%. Спойлер: считать по старой ставке.

А еще берите на заметку, что программы из реестра российского ПО можно обновлять без НДС.

А если

...во время моратория на проверки к вам все-таки с проверкой пришли, то жаловаться на нарушения будет проще через специальный сервис на портале госуслуг.

Не плачьте, возьмите конфетку

Власти собираются сохранить отсрочку от армии айтишникам, чьи компании лишились аккредитации. Как это будет происходить, пока непонятно.

Любопытные решения судов

Из трудовых споров: при сокращении сотрудника ему нужно предложить и вновь созданные должности, иначе суды не будут на вашей стороне.

А вот довольно резонансный момент из налоговой практики: разбираем по полочкам совпадение IP-адреса как доказательство необоснованной налоговой выгоды.

Аналитика дня

Проанализировали перспективы бизнеса грузоперевозок в 2022 году и важные нюансы, которые надо учесть, чтобы выйти на маркетплейсы.

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Мем дня

Бухгалтер каждый божий день:

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