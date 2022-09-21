«Ночной бухгалтер». В России частичная мобилизация. ФНС вовсю трясет из «физиков» долги

Кого забирают
Утром 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. И подписал указ.
Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что призовут всего 1% от мобилизационного резерва. Это будут те, кто в запасе, но при этом служил в армии и имеет боевой опыт.
Ограниченно годных призывать не будут, добавил один из чиновников.
Тем, кого призовут, придут повестки. В сети была информация, что через Госуслуги, но в Минцифры ее опровергли.
Платить мобилизованным будут как контрактникам, да еще и внесут в ТК поправки, чтобы сохранить их нынешние рабочие места. Так что они смогут платить ипотеку, уже пояснили знатоки в Госдуме.
👉Полный обзор всего, что важно знать прямо сейчас, мы сделали здесь.
Кто занялся поиском
Прочитавшие новости россияне стали скупать билеты на самолеты и поезда зарубеж. Границы официально никто не закрывал.
Но если среди ищущих билеты и вы, то учтите, что с банковскими картами МИР могут быть проблемы.
Кто о чем, а вшивая — о бане
И только у ФНС все по-прежнему и ничего не произошло. Суды завалены исками к физлицам по взысканию налоговых долгов. Налоговики решили забрать свое по-максимуму.
Тем более что экономика, оказывается, обеляется, а значит, и нескрытых доходов у людей (в теории) становится больше.
«Не знаешь броду, не лезь в воду...»
Это про ОБС. Ввязаться в работу с отдельными банковскими счетами, не имея плана — это величайшая ошибка. Впрочем, как и в целом вписаться в ГОЗ, не имея понятия о том, что это такое.
🔻Итак, что важно знать о работе с ОБС🔻
- Резервирование счета происходит на основании письма заказчика
- Открытие — на основании заключенного контракта
- Расходование ДС по счетам — в соотвествии с 275-ФЗ
- После исполнения контракта ВНУТРИ КООПЕРАЦИИ можно снять со счета и прибыль и затраты
- Закрытие ОБС происходит после исполнения контракта ГОЛОВНЫМ исполнителем либо после обнуления.
Про то, какие можно допустить ошибки в ОБС, читайте в полной версии статьи на канале Анастасии Ганичевой ГиД по ГОЗ.
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